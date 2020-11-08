Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе 8.11.2020, 12:11

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Это второй по величине город в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом Алиев заявил в обращении к нации.

«С чувством великой гордости объявляю, что город Шуша освобожден от оккупации. Шуша — наша!» — заявил Алиев.

Армения пока никак не прокомментировала заявление президента Азербайджана.

Отметим, Шуша — второй по величине после Степанакерта город в регионе.

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