В Армении спрогнозировали срок окончания битвы за карабахский город Шуши 8.11.2020, 20:32

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Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

В Азербайджане ранее заявили о взятии города под контроль.

Битва за стратегически важный город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе, скорее всего, завершится в понедельник, заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Его слова передает РБК.

Как рассказал Ованнисян, сейчас на территории города идут интенсивные бои, армянские силы пытаются отбить территории, взятые под контроль азербайджанскими военными. Ованнисян не стал утверждать, в чьих руках инициатива, отметив, что говорить об этом пока сложно.

Он также пояснил, что накануне военные Азербайджана начали проникать в город и армянская армия стала отбивать наступление.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль Шуши. Эту информацию опровергли в Минобороны Армении и сообщили, что бои за город продолжаются.

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