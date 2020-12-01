На Марши соседей в воскресенье вышли все районы Минска
- 1.12.2020, 20:37
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Белоруска проделала невероятную работу, посмотрев около 500 видео.
Подписчица телеграм-канала «Баста!» проделала невероятную работу. Благодаря ей мы теперь можем увидеть в одном видео, как гуляла вся страна в это воскресенье!
«Добрый день, с воскресенья просмотрела около 500 видео и фото с марша, которые были опубликованы в известных тг-каналах, все проанализировала и смонтировала одно видео, наглядно показывающее, что вышли ВСЕ районы Минска и очень много городов по всей нашей родной Беларуси!
На карте отметила точки, где вышли белорусы. И это не учитывая того, что не все «гуляющие» были запечатлены», - написала белоруска.