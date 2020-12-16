В России стартовал масштабный космический распил «Ангара-А5» 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

16.12.2020, 14:39

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Фото: Shvabe.com

Эпопея с ракетой устаревшей концепции будет продолжена.

Вчера на космодроме Плесецк был осуществлен успешный запуск «перспективной» ракеты-носителя «Ангара-А5». Данное событие не на шутку взбудоражило не только российские СМИ, но и представителей серого сегмента Интернет, лидеров общественного мнения и прочих представителей медийной прослойки РФ. И ведь вправду, полет «Ангары-А5» это важное событие в истории современной «космической сверхдержавы», нещадно эксплуатирующей наследие СССР и теряющей позиции на мировом рынке космических услуг.

С другой стороны, а не преувеличивают ли российские пропагандисты значение данного старта, с учетом довольно пикантных нюансов в истории развития проекта «Ангара»? Например, ликующие от демонстрируемого видео старта ракеты-носителя обыватели, даже не задумываются, а их обожаемые пропагандисты им не расскажут, о том, что еще в далеком 1992 году было принято решение о том, что для российской космической отрасли необходимо создать новую, перспективную ракету тяжелого класса с грузоподъемностью до 38 тонн. То есть, от момента начала работ, до данного успешного запуска прошло – 28 лет.

Также никто обывателям не напомнит и о том, что предыдущий испытательный запуск «Ангары» пытались осуществить в 2014 году, но тогда ракета так и не взлетела. С тех пор испытательных полетов «Ангары» не проводилось. То есть – 6 лет ракета дорабатывалась, с периодическими фазами анабиоза.

В октябре этого года было объявлено о том, что второй по счету запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» будет осуществлен в тестовом режиме 24 ноября. И он таки был осуществлен, 14 декабря…

Разумеется, ракетная отрасль — это весьма сложное и дорогостоящее занятие, а потому, любой пуск должен быть отлажен на все 100%, дабы из-за досадного ЧП не потерять как ценную ракету-носитель, так и вложенные в нее финансовые и человеческие ресурсы.

Вместе с тем, если уж вспомнили про финансовую составляющую «Ангара-А5», то ракета, осуществившая за 28 лет всего два полета, лишь один из которых успешный, уже поглотила более $5,5 млрд бюджетных средств. При этом, по состоянию на сегодняшний день, с учетом тех ракет-носителей, что запускают в космос конкуренты РФ, та же SpaceX, «Ангара-А5» это уже вчерашний день – устаревшая концепция.

Тем не менее, эта устаревшая концепция, более чем уверен, будет продолжать испытания, которые не ограничатся лишь одним успешным запуском, что верно. Таких запусков должно быть проведено еще ни один и не два. А это значит, что эпопея с «Ангарой» будет продолжена и бюджетные средства на эту ракету-носитель будут выделяться и дальше.

И вправду, хороший старт. Лет 10 распилов бюджета, как минимум, он Роскосмосу гарантировал!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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