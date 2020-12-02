Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле» 2.12.2020, 10:24

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Видеофакт.

В городе Речице прошла акция «0 промилле».

Видео опубликовал телеграм-канал

«Хартия-97%».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.