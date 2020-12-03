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Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид

  • 3.12.2020, 14:29
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Новым генсеком ОБСЕ станет Хельга Шмид
Хельга Шмид

На посту она пробудет три года.

Представитель ФРГ Хельга Шмид будет назначена новым генеральным секретарем ОБСЕ. Об этом заявил в четверг, 3 декабря, действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама на 27 заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пишет korrespondent.net.

"Я рад, что у нас все подготовлено для назначения новых руководителей. Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейру, верховный комиссар по делам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов", - сказал Рама.

Мандаты они получат на ближайшие три года. Эди Рама выразил уверенность в профессионализме коллег и призвал всех помогать им.

Также он заявил, что организация нуждается в грамотном руководстве, поскольку важно укреплять доверие в ОБСЕ, чтобы она вышла на качественно иной уровень и была привержена тем принципам, на которых она основана.

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