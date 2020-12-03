Санкции доведут режим Лукашенко до паралича 12 3.12.2020, 14:55

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ЕС примет жесткие меры против режима.

В этом году Евросоюз не признал Лукашенко президентом Беларуси, решительно осудил насилие силовиков на мирных демонстрациях и в скором времени введет очередной пакет санкций. Как Евросоюз может помочь белорусам? Об этом «Белсат» поговорил с депутатами Европарламента.

Самые жесткие санкции

Евросоюз готовится ослабить режим Лукашенко экономическими мерами и готовит уже третий пакет санкций. Он должен быть жестче, чем все предыдущие, обещает глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь.

«На этот раз они будут направлены прежде всего на бизнесы, которые работают с Лукашенко. Это будет как будто предупреждением для олигархов из разных стран, имеющих дела с этим режимом. Чтобы они задумались, стоит ли продолжать удерживать с ним контакт», – подчеркивает евродепутат.

Евросоюз планирует ввести и персональные санкции для белорусских чиновников и силовиков. Александр Лукашенко также должен войти в этот список.

«Простите, но сейчас такая ситуация, что он должен быть первым лицом из этого списка! После событий августа этот человек никогда не должен ступать на территорию Евросоюза», – говорит Бедронь.

Какие конкретно компании попадут под третий пакет санкций, станет известно уже в скором времени. Чтобы их ввести, нужно получить «зеленый свет» от министров иностранных дел всех стран Евросоюза. Дальше – дело пары часов. Прежде всего Евросоюз ожидает, что эти санкции доведут режим Лукашенко до паралича.

«Мы не можем себе позволить, чтобы демократические страны Евросоюза хоть каким – то способом поддерживали действия Лукашенко», – говорит Роберт Бедронь.

С диктаторами нельзя вести диалог

Евродепутаты подчеркивают, что сейчас они продумывают санкционный пакет таким образом, чтобы эффект от него ощутило белорусское руководство.

Ранее санкции Евросоюза не имели последствий прежде всего из-за непоследовательной европейской политики.

«Одной рукой Евросоюз вводил санкции против белорусского режима, а другой – начал с ним программу соседства. Последствия такой политики мы видим и сегодня. Сейчас ситуация иная: сами белорусы имеют другие ожидания от Евросоюза», – говорит Роберт Бедрань.

С непоследовательностью еврочиновников согласен и его коллега по делегации по отношениям с Беларусью Пятрас Ауштрявичюс.

«Я думаю, что Евросоюз сделал много ошибок. Пытались разговаривать с Лукашенко, но с диктаторами нельзя вести диалог. На Беларусь смотрели как на интересный рынок, с которым можно иметь только экономические отношения. Никто не верил, что там могут совершиться серьезные изменения. Но в этом году сами люди потребовали изменения и другого будущего. И Евросоюз это увидел», – говорит он.

Другие меры

Санкции – не единственный инструмент влияния Евросоюза на белорусское правительство. Мари Арена, глава Комитета по правам человека, говорит, что у Европарламента есть другие способы. Например, московский механизм ОБСЕ. Это очень серьезная проверка прав человека в странах, которая за всю историю применялась восемь раз, причем для Беларуси это будет уже второй раз.

Также Европейский парламент намерен добиться наказания для всех силовиков, которые ответственны за насилие. Если не на национальном уровне, то на международном.

«Пока существует иллюзия безнаказанности, насилие может долго продолжаться. Но для меня как председателя комитета по правам человека важно работать над тем, чтобы силовики были привлечены к ответственности», – говорит Мари Арена.

Что сейчас значит Беларусь для Евросоюза?

Никогда еще Беларусь не была в таком центре внимания в Европе и во всем мире, как сейчас, подчеркивает Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, Европарламент определяет ситуацию в Беларуси как критически плохую, как процесс, когда государственные структуры воюют против своего народа неприемлемыми способами.

«Мы должны реагировать на протесты в Беларуси. Мы видим, как продолжается эта волна, но видим, что происходит со стороны государственных структур. Я не заметил элементов, которые бы указывали, что Лукашенко изменил свою позицию: извинился перед людьми и начинает национальный диалог. Наоборот, репрессии только усиливаются, ОМОН все так же творчески подходит к способам преследования демонстрантов».

В тоже время Беларусь очень важная страна для Евросоюза, так как она находится на его границах.

«Евросоюз поддерживает демократические движения по всему миру, например, в Гонконге или Алжире. Но Беларусь для нас особенно важна, так как она так близко от нас», – отмечает Мари Арена.

Важна настолько, чтобы сразу подставить дружеское плечо и в случае победы.

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