Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай

Ненужный российский газ: «Газпром» признал провал поставок в Китай1
- 3.12.2020, 20:29
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«Сила Сибири» потерпела крах.
Год спустя после запуска Россией газопровода «Сила Сибири» в Китай по нему прокачано, согласно сообщению на сайте «Газпрома», 3,84 миллиарда кубометров голубого топлива. Таким образом, компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года составляли не менее 5 миллиардов кубометров, оказались сорваны.
По всей видимости, компания не сможет дотянуть даже до 4,25 миллиарда кубометров – минимального объема, прописанного в договоре, пишет GuildHall.
Соглашение составлено по принципу «бери или плати», поэтому теоретически Китай либо должен резко увеличить закупки в декабре, либо доплатить за невыбранный газ. «Газпром» отмечает, что за последние два месяца Китай покупает газа больше, чем в прошлые месяцы. В ноябре суммарный объем поставок составил 113,6 процента от плановых значений на этот месяц.
Стоимость контракта является коммерческой тайной, однако для российской компании цены на газ традиционно привязаны к нефтяным котировкам с временным лагом длиной около полугода. Это означает, что Китай мог воспользоваться весенним обрушением цен на нефть и скупать газ значительно дешевле обычных тарифов.
В 2021 году Россия планировала поставить 10 миллиардов кубометров трубопроводного газа в Китай, а после выхода «Силы Сибири» на полную мощность — 38 миллиардов кубометров.