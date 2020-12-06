В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом

В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом7
- 6.12.2020, 11:38
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Также фиксируются затруднения с доступом в Telegram.
В Беларуси продолжаются уличные акции протеста. 6 декабря протестующие планируют пройти воскресным Маршем.
Читатели Charter97.org сообщают, что в Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом у операторов МТС, life :) и А1.
Мобильные операторы по указанию режима Лукашенко отключают интернет на всех последних массовых акциях протеста.
Многие читатели жалуются на проблемы в работе Telegram: мессенджер у части пользователей работает только через VPN. При этом проблемы испытывают и абоненты «Белтелеком», и мобильных операторов связи.