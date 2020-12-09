США: Мы полностью поддерживаем санкции ЕС против режима 9.12.2020, 8:45

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Вашингтон выступает за проведение новых выборов в Беларуси.

Соединенные Штаты поддерживают санкции своих европейских партнеров против режима Лукашенко как средство давления на смену администрации, заявил во вторник высокопоставленный чиновник госдепартамента Филип Рикер на слушаниях в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет сайт mirnov.net.

«Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает», – сказал Рикер.

Напомним, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко.

Оппозиционный политик предложил:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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