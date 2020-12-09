США: Мы полностью поддерживаем санкции ЕС против режима
- 9.12.2020, 8:45
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Вашингтон выступает за проведение новых выборов в Беларуси.
Соединенные Штаты поддерживают санкции своих европейских партнеров против режима Лукашенко как средство давления на смену администрации, заявил во вторник высокопоставленный чиновник госдепартамента Филип Рикер на слушаниях в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет сайт mirnov.net.
«Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, чтобы сосредоточиться на санкциях и других мероприятиях, и мы будем продолжать фокусироваться на этом до тех пор, пока они не внесут изменения и не предоставят белорусскому народу правительство, которого они заслуживают, которое им помогает», – сказал Рикер.
Напомним, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко.
Оппозиционный политик предложил:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений.