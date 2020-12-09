В Светлогорске профсоюз РЭП встал на защиту уволенного за протесты инженера 9.12.2020, 16:10

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Алексея Гришко защищает инспектор Леонид Судаленко.

В суде Светлогорска продолжается рассмотрение дела уволенного за протесты работника ОАО «Светлогорский ЦКК» Алексея Гришко, пишет praca-by.info

3 декабря под председательством судьи Людмилы Сапоненко были заслушаны свидетели, начальник уволенного за прогул инженера – Анатолий Матвеев и председатель заводского профкома Валентин Рудобелец.

Интересы работника в судебном процессе представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко. В независимом профсоюзе считают, что ведущего инженера ОАО «Светлогорский ЦКК» уволили незаконно.

Начальник цеха КИП и автоматики целлюлозно-картонного комбината отметил, что за 9 лет работы на предприятии его подчиненный взысканий не имел, являлся добросовестным работником.

«В день, когда инженер Гришко отсутствовал на работе никаких ЧП на производстве не было и его отсутствие не повлияло на стабильную работу предприятия», – рассказал суду начальник уволенного работника.

Опрашивать профсоюзного лидера начала участвующая в деле прокурор. Она поинтересовалась, почему при увольнении за прогул члена профсоюза первичная организация не выполнила требования действующего Тарифного Соглашения, обязывающее работодателя получить согласие на увольнение члена профсоюза.

«Если читать Тарифное Соглашение, то мы его обязаны исполнять», – сухо заметил представитель профкома.

Профсоюзный юрист отмечает странное отношение заводчан к действующим на предприятии локальным актам:

— В воскресенье, 18 октября Алексея Гришко на улице в городе задержала милиция, обвинив в несанкционированном массовом мероприятии. До суда в понедельник мужчину содержали в ИВС под стражей, в результате 19 октября он не по своей воле не явился на работу, так как был вынужден подчиняться требования милиции. У работника имеется уважительная причина, а за прогул можно уволить лишь при ее отсутствии,- заявил правовой инспектор Леонид Судаленко.

Напомним, 26 октября инженер автоматизации непрерывных процессов, цеха КИП и автоматики целлюлозно-картонного комбината Алексей Гришко уволен с работы за прогул. В этот день он содержался в статусе задержанное лицо в ИВС. Суд выписал ему штраф, однако гендиректор ЦКК Юрий Крук не стал дожидаться вступления постановления в законную силу. На предприятии задержание работника в течение рабочего дня уважительной причиной признать отказались.

Судья объявила перерыв в процессе до 10 декабря. В этот день должны состояться прения сторон, суд огласит материалы дела, заслушает мнение прокурора и объявит решение.

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