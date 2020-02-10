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Сигареты на более $100 тысяч пытались вывезти из Беларуси

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  • 10.02.2020, 13:26
  • 1,166
Сигареты на более $100 тысяч пытались вывезти из Беларуси

Их пытались спрятать под картофелем.

Белорусские таможенники на границе с Украиной выявили крупную партию сигарет, скрытых от контроля в прицепах с картофелем. Такая информация опубликована на официальном сайте Государственного таможенного комитета, сообщает belta.by.

Случай произошел в республиканском пункте таможенного оформления «Верхний Теребежов». Таможенный досмотр проходили два грузовых автомобиля Scania и Volvo, которые следовали на выезд из Беларуси. В полуприцепах транспортных средств под мешками со свежим картофелем таможенники обнаружили 450 картонных коробок с сигаретами.

По данным фактам начаты административные процессы по ч.2 ст.14.1 (перемещение через границу товаров, подлежащих таможенному декларированию) КоАП. Сигареты в количестве 224 тыс. пачек на сумму 221 000 белорусских рублей и полуприцепы-рефрижераторы общей стоимостью 65 000 белорусских рублей изъяты. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.


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