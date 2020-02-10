Беларусь согласилась выплатить Чехии долг 1991-1992 годов 11 10.02.2020, 14:01

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Сумма составляет почти 2 миллиона долларов.

Министерство иностранных дел Чехии опубликовало соглашение между Прагой и Минском о выплате белорусского долга за поставки товаров из Чешской и Словацкой федеративной республики в Республику Беларусь в 1991-1992 гг, пишет svaboda.org.

По соглашению, которое вступило в действие 6 февраля, Беларусь признала за собой долг Чехии в размере 1,79 миллиона долларов. Сумма будет исчисляться Прагой с оплаты за аренду здания посольства Чешской Республики в Минске.

Соглашение предполагает в рамках выплаты долга возможность закупки Чешской республикой здании и земельных участков для своего посольства в Беларуси.