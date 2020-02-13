«Белсат» рассказал о российском следе в «сахарном деле» 3 13.02.2020, 17:30

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Ранее КГБ сообщал о задержании российского бизнесмена.

Ключевым элементом громкого коррупционного дела, в рамках которого были арестованы руководители всех сахарных заводов Беларуси, стали российские посредники, в том числе малоизвестный коммерсант Сергей Кононенко. Belsat.eu собрал всю информацию о людях и компаниях из России, которые причастны или могли быть причастны к «сахарному делу».

В сюжете белорусского телевидения «Сахарная мафия», вышедшем в эфир 4 февраля, представитель КГБ Александр Бычек рассказал о двух коррупционных схемах, которые использовали сахарные заводы в своей работе:

• директора сахарных заводов и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов по завышенным ценам покупали у российской фирмы «Полимер» бизнесмена Кононенко сырье для производства упаковок сахара. Потом, как сообщают в КГБ, деньги со счетов «Полимера» снимались и делились между участниками схемы;

• тот же Кононенко вместе с Кирилловым организовал схему, в рамках которой сахар с белорусских заводов продавался по заниженным ценам российским посредникам. За это директора заводов якобы получали взятки: откаты составляли от $ 1 до $ 2,5 за каждую тонну продукции.

Про еще одной схему говорил Лукашенко во время визита в Добруш: директора заводов оформляли документы на продажу сахара в Россию по низким ценам, однако на самом деле «прямо с заводов» поставляли этот сахар с маржой на внутренний рынок. А разницу якобы делили на взятки.

Таким образом, все коррупционные схемы, в использовании которых обвиняют «сахарную мафию», так или иначе связанные с Россией и компаниями-посредниками. Но о них КГБ рассказал очень мало. Известна только фамилия российского бизнесмена (Кононенко) и название одной компании («Полимер») – о них шла речь в сюжете «Беларусь-1».

Кто такой Кононенко?

Российский коммерсант Сергей Кононенко – личность не публичная. Про Кононенко не писали бизнес-издания, он никогда не давал интервью и, судя по всему, не вел даже страниц в соцсетях (по крайней мере под своим именем). В сюжете БТ были продемонстрированы кадры оперативных съемок, где Кононенко якобы передает взятки директорам сахарных заводов (по информации КГБ, такие встречи происходили раз в три недели), а также полковнику Владимиру Тихине – бывшему заместителю начальника ГУБОПиК МВД. Сообщалось, что бизнесмен также был арестован КГБ.

Если верить КГБ, главными организаторами коррупционных схем были Сергей Кононенко и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Так это или нет – мы не знаем. Однако, судя по информации из соцсетей, Кононенко и Кириллов были в хороших дружеских отношений, глава БЦК знал жену и дочь коммерсанта.

Жена и дочь отказываются рассказывать журналистам, признал ли Кононенко свою вину и по какой статье ему выдвинули обвинение.

«Мы никаких комментариев не даем, никто с вами разговаривать не будет. Не звоните и не пишите нам», – заявила корреспонденту belsat.eu дочь бизнесмена Вероника.

Сведений о прошлом Сергея Кононенко – откуда он, где учился и как занялся бизнесом – в открытых источниках мы не нашли. Но известно, что дочь Вероника родилась в Минске, окончила БГУ по специальности преподаватель психологии и только после этого уехала в Москву продолжать образование и работать. Получается, что Кононенко с Беларусью связывал не только сахарный бизнес – вероятно, он когда-то здесь жил, или по крайней мере в Минске жила его первая жена.

Кононенко является единственным учредителем фирмы «Полимер», которая, как сообщили в КГБ, по завышенным ценам поставляла белорусской компании «Евротарэкс» сырье для производства упаковок сахара. Сам факт сотрудничества не скрывался: на сайте «Евротарэкс» данные компании Кононенко можно увидеть в разделе «наши партнеры». Кроме «Полимера», в списке еще 5 фирм, в том числе две российские. Выглядят они вполне респектабельно: это крупные производители и поставщики сырья, некоторые из них работают с начала 90-х, а белорусский ОАО «Белхим» вообще с 40-х.

На их фоне компания Кононенко даже внешне выглядит подозрительно. Фирма, зарегистрированная в 2006 году, никогда не вела собственного производства и не являлась официальном дистрибьютором крупных производителей. На начало 2019 года в «Полимере» работали 3 человека, а в начале 2018-го вообще 2.

Дозвониться в офис компании корреспонденту belsat.eu не удалось. По номеру, обозначенному в открытых источниках, либо никто не отвечает, либо говорят, что по этому телефону работает совсем другая фирма.

Кроме «Полимера», Кононенко является основателем еще трех компаний в России: «Нордин», «Веронис» и «Премиум стайл». Последние две фирмы вряд ли напрямую фигурировали в «сахарных схемах»: они занимаются арендой недвижимости и дополнительными услугами для бизнеса (в каждой, кстати, тоже по три работника). А вот санкт-петербургская фирма «Нордин» занимается непосредственно продажей белорусского сахара в России. На сайте компании можно найти список продукции, которую «Нордин» поставляет на российский рынок. Почти вся эта продукция из Беларуси: не только сахар всех четырех белорусских заводов, но и сыры, соки, джемы и сливочное масло.

Имел ли «Нордин» отношение к коррупционным схемам и коснулось ли компании «сахарное дело»? Когда мы позвонили в офис фирмы, с директором Яной Якобсон корреспондента belsat.eu даже соединить отказались.

«К сожалению, мы пока не можем ничего комментировать», – заявила секретарь.

Родственники в сахарном бизнесе?

Интересно, что совладельцем московской компании «Веронис» является Антон Дмитриевич Кириллов. Кириллов и Кононенко имеют равные доли в уставном фонде: по 50% каждый. Учитывая отчество Кириллова, его возраст и тот факт, что Антон жил в Беларуси и учился в БГУ, можно предположить, что он – сын главы БЦК Дмитрия Кириллова. Кстати, они друг у друга в друзьях на «Facebook».

Но это еще не все. Антон Кириллов одновременно занимает должность заместителя директора московской компании ОАО «Торгпродукт». Компания «Торгпродукт» была зарегистрирована в 2010 году, имеет штат в 75 работников и позиционирует себя как «федерального поставщика продуктов питания в РФ». Среди партнеров «Торгпродукта» ряд крупных белорусских предприятий – в том числе все четыре сахарные завода. Генеральным директором и соучредителем «Торгпродукта» является уроженец Беларуси, выпускник МИУ Владислав Владимирович Егоров.

Напомним, что имя задержанного директора Скидельского сахарного завода – Дмитрий Владимирович Егоров. Родственники ли они – неизвестно. В московский офис «Торгпродукта» дозвониться не удалось, а сам Владислав Егоров на сообщения в соцсетях не отвечает.

Интересно, что Егоров ранее работал вместе с Кононенко. Во второй половине 2000-х российский коммерсант возглавлял компанию, занимавшуюся продажей металлов, – «ЕвроМетСнаб-М». Контактным лицом компании тогда был именно Владислав Владимирович Егоров.

Затронуло ли «сахарное дело» компанию «Торгпродукт» и лично Владислава Егорова и Антона Кириллова, выяснить не удалось.

• В конце января в независимых СМИ появилась информация об аресте директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, директора Скидельского сахарного завода Дмитрия Егорова, директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника и руководителя Белорусской сахарной компании Дмитрия Кириллова. Для задержания Михаила Криштаповича спецслужбы Беларуси развернули в небе над Польшей пассажирский самолет «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен. В течение 11 дней власти не комментировали исчезновение директоров всех сахарных заводов страны.

• 4 февраля Лукашенко признал, что задержания произошли по его приказу. Глава государства назвал директоров заводов «подонками», которые «нагло средь бела дня крадут». В тот же день на телеканале «Беларусь-1» вышел сюжет под названием «Сахарная мафия», где рассказывалось о масштабной коррупции в сахарной отрасли. Представитель КГБ Константин Бычек сообщил, что возбужден ряд уголовных дел за получение и дачу взятки. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», – отметил он. Также представитель КГБ подтвердил арест экс-главы 2-го управления ГУБОПиК МВД полковника Владимира Тихини, который за взятки «страховал сахарную мафию и ее схему».

• Как сообщают СМИ, в рамках «сахарного дела» были задержаны 11 человек. Официально по делу задержаны 7 человек. В эфире «Беларусь-1» представитель КГБ Константин Бычек утверждал, что все фигуранты дают признательные показания.