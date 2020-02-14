Иран предлагает Беларуси нефть, за которую США могут ввести санкции 2 14.02.2020, 12:07

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В 2017 году Тегеран уже поставлял ее Минску.

Иран готов договариваться с Беларусью о поставках нефти, заявил в интервью агентству «Интерфакс» посол Ирана в Минске Саид Яри, передает svaboda.org.

«Мы готовы вести переговоры с белорусской стороной о продаже нефти. Это чисто коммерческий вопрос», - уточнил дипломат.

Он отметил, что как один из крупнейших поставщиков нефти в мире Иран всегда ищет возможности для ее реализации.

«Беларусь является потенциальным покупателем. Тем более она уже покупала нефть в Иране», - добавил посол.

На фоне очередного обострения отношений с Россией в 2017 году Иран поставлял в Беларусь нефть: одна партия была объемом 600 тысяч баррелей, вторая - 800 тысяч баррелей.

Посол Ирана Саид Яри не исключил, что в этом году может произойти официальный визит Лукашенко в Тегеран.

Напомним, США ввели полное эмбарго на покупку нефти в Иране. Также Вашингтон активно отслеживает покупку иранской нефти другими государствами. Так, к примеру, США вводили санкции против китайских компаний, которые покупали нефть у Тегерана.