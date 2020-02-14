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Еврокомиссия пророчит Латвии рост зарплат и благосостояния жителей

  • 14.02.2020, 15:58
Еврокомиссия пророчит Латвии рост зарплат и благосостояния жителей

В 2020 году латвийская экономика покажет более стремительный рост.

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что в ближайшие годы в Латвии продолжится экономический рост. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент ЕК по вопросам экономики, экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис, пишет «Новая газета. Балтия».

Согласно прогнозам ЕК, в 2020 году латвийская экономика покажет более стремительный рост (2,3%), чем в Эстонии (2,2%), однако чуть более медленный, чем в Литве (2,6%).

Быстрее всего развитие экономики прогнозируется на Мальте, а также в Румынии и Ирландии.


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