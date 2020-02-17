Лукашенко: Увеличивается военная активность по ту сторону границы 17.02.2020, 12:00

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Диктатор увидел угрозу со стороны РФ?

Вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Об этом Лукашенко заявил сегодня при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что пограничная безопасность - важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение диктатора выносится решение на охрану границы.

«К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше», - констатировал правитель.

«Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере, - заявил правитель. - Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ».

Лукашенко подчеркнул: между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. «Вот и все», - заметил он.