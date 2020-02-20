Экономист: В Беларуси уже началась девальвация — а правительство молчит 1 20.02.2020, 9:04

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Борис Желиба

На совещаниях у Лукашенко чиновники просто что-то конспектируют в блокнотах, опустив голову.

В январе 2020 года Россия из-за неурегулированного спора в нефтяной сфере сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь. На этом фоне ВВП нашей страны за первый месяц нового года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет zautra.by. Будет ли и дальше снижаться ВВП?

По мнению доктора экономических наук профессора Бориса Желибы, ВВП и дальше будет падать, если не удастся решить ряд принципиальных вопросов по поставкам нефти, и вообще не получиться урегулировать отношения с Россией.

- То, что наши нефтеперерабатывающие заводы работают на треть мощности, уже подрывает не только ВВП, но и поступление валюты. Уже начал девальвироваться белорусский рубль, - подчеркивает экономист.

Он считает, что официальному Минску нужно соглашаться на условия Москвы и платить российским нефтяным компаниям премию, которая, по словам эксперта, будет составлять не более 2-х процентов от покупной цены.

- Конечно, экономика Беларуси может впасть в рецессию. Во всяком случае, в первом квартале так и будет, - прогнозирует Борис Желиба.

- Есть ли быстрые и безболезненные для населения способы решения нефтяной проблемы?

- На сегодняшний день нет. Уже заявлено о диверсификации поставок нефти из других регионов мира. Но это будет дороже. Я думаю, более существенными темпами будет дорожать моторное топливо, чтобы наши НПЗ работали более или менее рентабельно. Наверное, для населения и предприятий с учетом инфляции будет дорожать газ. Но быстро диверсификацию никак не сделаешь.

- Какие меры должно принять правительство, чтобы удержать ВВП на прошлогоднем уровне?

- Пока голос правительства не слышен. А тут нужно принимать экстраординарные меры, или как-то убедить главу государства срочно начать рыночные реформы. Как это делать для нашей экономики – не секрет: уже составлены дорожные карты с помощью МВФ и Всемирного банка. Но правительство пока молчит. Мы видим, как на совещаниях у Лукашенко чиновники просто старательно что-то конспектируют в блокнотах, опустив голову. В конце концов, нужны свежие идеи, следует набраться смелости и возразить президенту. Общеизвестно, что правительство в своих полномочиях обложено красными флажками, за которые он им не дает выйти. Это касается приватизации, перестройки управления госпредприятиями и так далее. Пока никаких инициатив мы не видим.

- Насколько сам по себе важен показатель ВВП? Может ли рецессия означать некий крах экономики?

- Рецессия – это застой, когда хотя бы два квартала ВВП не увеличивается. Катастрофы нет, надо все пережить. В конце концов, мировая экономика тоже развивается по синусоиде. У нас сейчас очень неприятные внешние обстоятельства – отношения с Россией. Надо было диверсифицировать экспорт, приближаться к формуле «треть – на Россию, треть – на Европу и треть – на страны «дальней дуги». Тут ничего не сделано. Товарооборот с Россией стал даже чуть больше.