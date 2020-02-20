В США прокомментировали инцидент с участием российского и американского бронеавтомобилей 2 20.02.2020, 23:27

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Российские и американские военные в Сирии

Российский «Тигр-М» решил обогнать по обочине американский M-ATV Oshkosh, но не был им пропущен.

Российские военные в Сирии нарушают протоколы об избежании конфликтов с войсками международной коалиции, что приводит к инцидентам. Об этом заявил в четверг представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Ведущую роль в коалиции играют США, передает «Радио Свобода».

Полковник Майлс Кэггинс прокомментировал произошедший в четверг инцидент с участием российского и американского бронеавтомобилей на востоке Сирии, видео которого широко разошлось в интернете. В городе Камышлы российский бронемобиль «Тигр-М» решил обогнать по обочине американский M-ATV Oshkosh, но не был им пропущен. Жертвой чуть не стал простой сириец, который проходил мимо.

«Российский патруль, который не придерживался правил по предотвращению конфликтов, был препровожден за пределы территории, где проходят операции американских сил» - заявил Кэггинс изданию The Jerusalem Post. Он сказал, что российские военные «регулярно» нарушают правила, но при этом отметил, что, как правило, общение между сторонами проходит профессионально и корректно.