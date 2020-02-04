Илон Маск начал искать сотрудников через Twitter 5 4.02.2020, 20:54

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Илон Маск

Миллиардера не интересует дипломы.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объявил набор специалистов по искусственному интеллекту и беспилотным машинам. Миллиардера не интересует дипломы — но кандидату нужно будет пройти тест на кодирование. В случае успеха он получит не только работу, но и приглашение на домашний хакатон у Маска, пишет Forbes.

«Все, что имеет значение, — это глубокое понимание нейросети и способность работать с ней так, чтобы это было полезно (последнее — это то, что действительно сложно). Меня не волнует, даже если вы не закончили среднюю школу», — написал Маск в твиттере, разместив объявление о поиске сотрудников.

“At Tesla, using AI to solve self-driving isn’t just icing on the cake, it the cake” - @lexfridman



Join AI at Tesla! It reports directly to me & we meet/email/text almost every day. My actions, not just words, show how critically I view (benign) AI.https://t.co/iF97zvYZRz — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

Основатель Tesla и SpaceX хотел бы, чтобы идеальный кандидат внимательно относился к трудовой этике, обладал здравым смыслом и талантом создавать. Остальное, уверен Маск, можно приобрести в процессе работы. Кандидату придется пройти тестовое задание на умение программировать. В случае трудоустройства он будет работать в команде, подчиняющейся напрямую Маску.

Помимо своих требований, миллиардер не забыл рассказать и о преимуществах работы в его команде. Это, например, доступ к мощному оборудованию, необходимому для работы сложных сетей. Кроме того, Маск написал, что намерен собрать сотрудников, работающих с искусственным интеллектом и беспилотными технологиями, на «супервеселую вечеринку/хакатон» прямо у себя дома примерно в начале марта.

Набор в команду миллиардер инициирует для полного комплектования сотрудников на круглосуточные смены и для работы с растущей с базой данных об автомобилях, что Маск также презентовал как плюс работы с ним. Он отметил, что у Tesla скоро будет более миллиона подключенных к базе транспортных средств по всему миру.

Илон Маск и ранее заявлял, что образование совсем не важный для него критерий. Однако предприниматель верил, что если у человека ранее был «послужной список исключительных достижений , то, вероятно, это будет продолжаться и в будущем».