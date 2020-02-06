Российская нефть поплыла мимо Беларуси 6 6.02.2020, 20:52

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Российские компании увеличат экспортные поставки нефти по морю.

Российские компании увеличивают поставки нефти через порты на фоне сокращения трубопроводных и железнодорожных поставок в Беларусь.

В феврале этого года через порты Приморск, Новороссийск, Усть-Луга и Козьмино российские компании направят 11,18 млн тонн нефти, сообщили Naviny.by в международном независимом ценовом агентстве Argus Media.

По сравнению с январем суточные объемы поставок в среднем вырастут на 175,6 тысячи баррелей, но из-за меньшего количества дней в феврале в абсолютном выражении объемы немного снизятся — на 20 тысяч тонн.

Правда, если сравнивать с февралем прошлого года, то объемы поставок российской нефти по морю вырастут на 11,5%. Год назад февральский объем поставок через Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск и Козьмино составил 10,03 млн тонн.

Российские поставщики перенаправляют нефть в порты из-за отсутствия долгосрочных контрактов с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами. Стороны не могут договориться по цене на сырье.

В России, как рассказывал Александра Лукашенко, настаивают на премии к цене нефти в 15-16 долларов за каждую тонну. В Беларуси, по словам правителя, не согласны работать на таких условиях.

С начала этого года единственным поставщиком российской нефти в Беларусь является компания «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева, близкого к Лукашенко. Однако объемы поставок существенно ниже прошлогодних.

По данным Argus Media, в январе по сравнению с декабрем поставки снизились сразу на 70% — до 509,3 тысячи тонн. Если по железной дороге поставки увеличились с 10,1 тысячи тонн до 102,3 тысячи тонн, то по трубопроводу поставки упали с 1,7 млн тонн до 407 тысяч тонн.

В феврале «Сафмар» планирует поставить в Беларусь около 450 тысяч тонн нефти. Из них 100 тысяч тонн пойдут по железной дороге, 350 тысяч тонн — по нефтепроводу, рассказал представитель компании.

Еще 80 тысяч тонн российской нефти, возможно, в Беларусь направит компания «Татнефть».

Если Минск и Москва не договорятся по цене на сырье, то российские поставщики продолжат переправлять его в порты. Суммарно в обход Беларуси по морю можно отправить около 42 млн тонн нефти, подсчитали в российском Институте развития технологий ТЭК. Это почти в два раза больше запланированных на этот год поставок в Беларусь (24 млн тонн).

Возможно, ситуация разрешится после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая пройдет 7 февраля в Сочи. Правитель Беларуси анонсировал ее как «некий момент истины».

А пока белорусские заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Они перерабатывают от 16 до 20 тысяч тонн нефти в сутки и в первую очередь обеспечивают топливом внутренний рынок.