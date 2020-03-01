Путин поручил готовиться к кризису в экономике 1.03.2020, 18:40

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Россия вскроет ФНБ и сократит добычу нефти.

Эпидемия коронавируса Covid-19, которая началась в Китае и стремительно распространяется по миру, является «событием планетарного масштаба», на которое «реагируют глобальные финансовые и сырьевые рынки» и которое уже имеет «негативные последствия» для экономики.

Об этом в воскресенье заявил президент России Путин на совещании по международным проблемам в терминале аэропорта «Внуково-2», пишет finanz.ru.

Проблемы испытывает «вся система мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», заявил Путин российским чиновникам, среди которых были вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также федеральные министры и главы крупнейших нефтегазовых компаний.

«В Китайской Народной Республике <…> индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. <…> Мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», - констатировал президент.

Цена нефти Brent обвалилась с 70 до 50 долларов за баррель. И хотя «сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям», призвал Путин.

На случай возможного ухудшения ситуации в глобальной экономике у страны есть накопленные резервы, напомнил президент: это 563 млрд долларов, из которых 124 млрд, или 7,87 триллиона рублей, приходится на Фонд национального благосостояния. Деньги ФНБ могут быть задействованы, чтобы «обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств», заявил Путин.

«Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», - заверил президент, подчеркнув, что это «не отменяет необходимости активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнёрами».

Речь идет о сделке ОПЕК+, в рамках которой Россия и крупнейшие нефтедобывающие страны ограничивают поставки, чтобы не допустить избытка на рынке и поддержать цены. «Этот механизм зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках» и принес «дополнительные доходы в бюджет», напомнил Путин.

Министерская встреча ОПЕК+ в Вене намечена на 5-6 марта. Предыдущий раунд переговоров в начале февраля закончился безрезультатно: Саудовская Аравия и ее ближневосточные союзники предлагали убрать с рынка еще 500 тысяч баррелей в сутки ежедневной добычи, но встретили отказ российской делегации, которая попросила больше времени для оценки ситуации.

Точку в раздумьях поставило падение цен на нефть Urals в Европе ниже 50 долларов за бочку. Как сообщили Reuters источники в ОПЕК, нефтяные министры обсуждают сокращение добычи уже на 1 миллион баррелей в сутки. Причем даже такой шаг может оказаться недостаточным, поскольку «спрос в Китае сильно пострадал», сказал агентству представитель российской нефтяной компании.

Изменение позиции Москвы понятно: около 50 долларов за баррель балансируется федеральный бюджет, указывает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова.

Вопреки распространенному мнению, критическая цена барреля для РФ заметно выше, чем точка отсечения бюджетного правила (42,4 доллара) - то есть уровень, выше которого доходы отправляются в резервы. При цене около 40 долларов, чтобы прокрыть все расходы, Минфину требуются займы на рынке на сумму 1,74 триллиона рублей (это годовой план по выпуску ОФЗ).

Если же все заложенные ассигнования оплачивать лишь налоговыми поступлениями (без привлечения долга), то цена барреля должна быть выше почти на 20%.