Больше четверти белорусов не может отложить на черный день и 100 рублей 5 10.03.2020, 9:27

2,141

Бедность в стране приобретает новый масштаб.

Власти обследовали население по уровню жизни и выявили материальные лишения, от которых чаще всего страдают белорусы. Список ограничений, о которых сообщили наши сограждане, отражают низкий уровень жизни целых социальных групп.

Каждый квартал чиновники обследуют домашние хозяйства Беларуси по качеству и уровню жизни. Для этого статорганы формируют выборку из нескольких тысяч семей по всей стране. Выборка должна максимально точно отражать состав населения по данным переписи. Это необходимо властям, чтобы корректно переносить итоги расчетов по выборке на население Беларуси в целом, пишут banki24.by.

Выбранные домашние хозяйства ведут подробный учет расходов и доходов, а также отвечают на вопросы из анкеты по уровню жизни. Накопленная за год статистика позволяет выявить самые широко распространенные материальные депривации.

Материальные депривации — это лишения и ограничения в удовлетворении потребностей, которые вызваны недостатком денег и наличие которых приводит к исключению из принятого образа жизни в стране. В список деприваций в Беларуси входит 14 позиций.

Депривация включается в перечень, если не меньше 85% обследованного населения относит эти материальные ограничения и лишения к признакам бедности (в официальной терминологии — малообеспеченности).

В 2019 году меньше половины (49,6%) участников обследования заявили, что не имеют никаких материальных деприваций. Около 26,4% выборки отчитались об одной депривации, 15% — о двух, 5,3% — о трех, 3,7% — о 4 и более депривациях.

Именно последняя категория с 4+ депривациями входит в группу риска. Статорганы вычисляют по этой группе общий уровень депривации населения. В городской местности уровень депривации составил 3,5%, в сельской — 4,3%, в Минске — 2,5%, в областях — от 2,4% до 5,5%. У домашних хозяйств без детей уровень депривации составил 3,4%, с 1 ребенком — 3,9%, с 2 детьми — 5,2%, с 3 и более детьми — 6,3%.

Выходит, что многодетные семьи в Беларуси относятся к наиболее уязвимым слоям населения. Самыми распространенными депривациями из списка являются недостаток денег на замену испорченной мебели (39,3% домашних хозяйств) и дефицит денег на оплату непредвиденных расходов в размере 100 BYN (27,2% опрошенных).

В городской местности эти депривации встречаются реже, чем в сельской: по замене мебели — 34,8% против 51%, по оплате 100 BYN — 24,3% против 34,7%. На карте Беларуси к зоне бедности можно отнести Брестскую область: там 50,4% опрошенных не могут заменить мебель, а 36,6% — отдать 100 BYN на непредвиденные расходы.

Среди пенсионеров в 2019 году 52,4% не могли просто так заменить мебель, а 30,1% — оплатить 100 BYN. У многодетных семей дефицит средств на замену мебели встречался в 35% случаев, на оплату 100 BYN — в 29% случаев.

Также 10,7% многодетных семей из выборки не могли регулярно покупать фрукты детям.