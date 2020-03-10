Европейские фондовые биржи восстанавливаются после обвала 1 10.03.2020, 15:11

1,011

Падение мировых рынков накануне стало рекордным с 2008 года.

Европейские биржи восстанавливаются во вторник, 10 марта, после обвала накануне, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство Reuters.

Так, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7%.

Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет.

Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса.

Как сообщалось, падение мировых фондовых рынков накануне стало рекордным с 2008 года.