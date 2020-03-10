закрыть
10 марта 2020, вторник, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Европейские фондовые биржи восстанавливаются после обвала

1
  • 10.03.2020, 15:11
  • 1,011
Европейские фондовые биржи восстанавливаются после обвала

Падение мировых рынков накануне стало рекордным с 2008 года.

Европейские биржи восстанавливаются во вторник, 10 марта, после обвала накануне, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство Reuters.

Так, общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 2,7% после падения на 7%.

Европейский нефтяной индекс SXEP вырос на 3,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% после крупнейшего однодневного падения за последние 30 лет.

Восстановление набирает обороты, поскольку инвесторы возлагают надежды на скоординированные политические действия правительств и центральных банков по всему миру с целью ослабить последствия вспышки коронавируса.

Как сообщалось, падение мировых фондовых рынков накануне стало рекордным с 2008 года.


популярное за неделю

Мнение

Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц