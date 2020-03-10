Минск теряет золотовалютные резервы 10.03.2020, 17:01

Белорусский рубль падает вслед за российским, но удерживать его власти не собираются.

С начала года Беларусь лишилась почти 600 млн долл. своих золотовалютных резервов. Они направлены на расчеты по госдолгу. В условиях глубокой зависимости белорусской экономики от российской нынешняя ситуация на нефтяном рынке в любом случае несет риски и для Беларуси, пишет «Независимая газета».

Нацбанк Беларуси отчитался о состоянии золотовалютных резервов – с начала года они сократились на 588,6 млн долл., или 6,3%, и на 1 марта составили 8,8 млрд долл. Основной минус сложился в феврале, когда международные резервные активы потеряли сразу 438,2 млн долл. Согласно информации Нацбанка, это «обусловлено плановым погашением… внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долл., а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Напомним, что весь прошлый год Белруси наращивала свои международные резервы, в результате на 1 января они выросли до рекордного уровня 9,4 млрд долл. Экономический блок правительства прогнозирует, что их уровень не опустится ниже 7,3 млрд долл. до конца года. Падение в начале года в принципе было прогнозируемым, власти в минувшем году активно пополняли резервы как раз для того, чтобы иметь возможность рассчитываться по долгам. Уже в конце прошлого года у правительства не было уверенности в том, что текущих валютных доходов будет достаточно для расчетов по обязательствам. Основной источник проблем – отсутствие поставок российской нефти, что ведет к снижению объемов нефтепереработки и приостановке экспорта нефтепродуктов, который приносит Беларуси иностранную валюту.

Как сообщалось, в 2020 году всего правительство Беларуси должно выплатить по долгам 3,9 млрд долл. Весь внешний госдолг страны, согласно данным Министерства финансов, составляет 16,9 млрд долл.

В понедельник, 9 марта, к белорусским местным проблемам прибавился внешний шок. Обвал нефтяных котировок, снижение стоимости российской валюты не могли не повлиять на белорусский рубль. В отношении к доллару он подешевел на 5%, до 2,3518, к евро – на 6,2%, до 2,675 руб. Укрепился белорусский рубль только по отношению к российскому – на 4,78%, до 3,1628 белорусского рубля за 100 российских.

В правительстве Беларуси заявили, что пока никаких действий предпринимать не намерены и говорить о каких-то последствиях еще рано – ситуация может измениться. «Россияне объявили, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение, и первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию», – заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Он добавил, что тратить золотовалютные резервы страны на поддержание курса национальной валюты не планируется. При этом глава правительства Беларуси заявил, что в Минске намерены воспользоваться моментом снижения цен на нефть и вернуться к переговорам с Россией на эту тему.

7 марта Лукашенко, несмотря на выходной и предпраздничный день, встретился с руководством нефтяной отрасли и сообщил, что поступило предложение о поставке 6 млн т нефти и «забирать ее нужно уже в понедельник-вторник». Несколькими днями раньше Лукашенко заявлял, что желающих продавать Минску нефть достаточно, причем даже в России, которая на уровне руководства добро на поставки в Беларусь не дает.

9 марта еще никаких решений о закупках нефти в Минске не принимали, поскольку, как отметили в «Белнефтехиме», изменилась ситуация на нефтяном рынке. «Мы эти обстоятельства не форсируем, а изучаем. Ключевой станет реакция основных игроков. Саудовская Аравия готова снижать цены, остальные игроки нефтяного рынка тоже могут среагировать. Исходя из этого можно будет уже определяться по закупкам нефти», – заявил в понедельник пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. Как информировала пресс-служба правительства Беларуси, в ближайшее время должна состояться встреча Сергея Румаса и российского коллеги Михаила Мишустина. Не исключено, что в ходе переговоров могут быть затронуты вопросы нефтяной сферы. Тем более что в Минске официально заявили о нежелании вести любые другие интеграционные разговоры в рамках «двойки» до решения нефтяных проблем.

Эксперты тем временем прогнозируют непростые времена как для населения, так и для власти. Ситуация усугубляется тем, что на август запланировано проведение президентских выборов – властям очень нужно поддерживать доходы населения, а возможности для этого снижаются. По оценкам экспертов, около 8–9% белорусского ВВП прямо или косвенно связано с нефтепереработкой.