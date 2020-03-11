Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией 11.03.2020, 13:55

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Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco увеличит добычу на миллион баррелей в сутки.

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании (перевод — lenta.ru).

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сообщила в среду, 11 марта, что получила соответствующее распоряжение от Минэнерго королевства. При этом она не назвала срок исполнения указания. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собирается увеличить добычу до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. В российском Минэнерго пояснили, что на встрече обсуждались два сценария: «российский» предполагал продление действовавших ограничений, «саудовский» — дальнейшее сокращение добычи. В Москве назвали свой вариант более мягким в условиях эпидемии коронавируса, ударившей по спросу на сырье. Однако прийти к консенсусу сторонам так и не удалось.

В результате цены на нефть во время торгов в понедельник, 9 марта, резко обрушились. Стоимость барреля нефти Brent опускалась до почти 30 долларов. Однако по состоянию на среду, 11 марта, сырье торгуется на уровне 36-37 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE.