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Доходы «Газпрома» резко упали в начале года

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  • 11.03.2020, 20:24
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Доходы «Газпрома» резко упали в начале года

За январь российская компания экспортировала газа всего на три миллиарда долларов.

В первый месяц 2020 года доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 41,1% до трех миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

Физический экспорт за то же время сократился меньше - на 11,9% до 18,3 миллиарда кубометров.

На низкие поставки «Газпрома» в начале года повлияли как аномально теплая зима, так и рекордное количество газа, накопленное в европейских подземных хранилищах.


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