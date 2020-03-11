ЕС выделит 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом 3 Игорь Эйдман

11.03.2020, 23:40

Европейская комиссия объявила о создании фонда, который должен смягчить влияние эпидемии на экономику ЕС.

Во вторник, 10 марта, лидеры стран Европейского союза в ходе трехчасовой телефонной конференции договорились о сотрудничестве в борьбе с эпидемией коронавируса. Европейская комиссия объявила о создании фонда, который должен смягчить влияние эпидемии на экономику ЕС. На эти цели будет выделено 25 миллиардов евро, передает «Польское радио».

Как заявил на брифинге для прессы после телеконференции глава Европейского совета Шарль Мишель, главы государств и правительств обменялись информацией и определили четыре приоритета. Первый – это ограничение распространения коронавируса, второй - это обеспечение доступа к медицинскому оборудованию.

Лидеры стран-членов Европейского союза также подчеркнули необходимость проведения более интенсивных исследований, направленных на разработку вакцины.

Шарль Мишель сказал, что ЕС также сделает акцент на борьбе с социально-экономическими последствиями кризиса.

Во время телеконференции лидеры ЕС подчеркнули необходимость сотрудничества, выработки общего европейского подхода и тесной координации с Европейской комиссией.

Тем временем в связи со значительным ростом случаев заражения коронавирусом и ростом смертности итальянское правительство распространило ограничения и меры безопасности, введенные на севере, на всю страну. Число зараженных с начала эпидемии превысило 10 тысяч человек. Число погибших возросло до 631.

В Бельгии со среды, 11 марта, действует запрет на проведение мероприятий с участием более тысячи человек. Там число зараженных патогеном возросло до 267.

Чешское правительство закрыло на две недели все начальные и средние школы и университеты. На сегодняшний день в Чехии коронавирусом заразился 41 человек.

В Великобритании от коронавируса умерли 6 человек. Подтверждено 382 случая заражения новым патогеном.

Во Франции насчитывается 1784 человека, инфицированных вирусом, 33 человека скончались.