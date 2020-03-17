Что будет с госдолгом Беларуси в результате девальвации рубля 2 17.03.2020, 14:17

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Похоже, что страна опять вступает в полосу турбулентности.

Госдолг — это совокупность обязательств страны, которые в конечном счете ложатся на плечи граждан.

Наш госдолг по структуре имеет крайне высокую долю валюты. Поэтому значительное ослабление рубля обычно ведет к увеличению размера долга по отношению к ВВП. Иногда это может быть опасным для экономики, пишут banki24.by.

Власти очень редко публикуют структуру госдолга в разрезе валют, в которых он сформирован. Обычно эта информация просачивается в СМИ по итогам размещения суверенных облигаций на внешних рынках. В этих случаях правительство просто обязано давать такие сведения для инвесторов в ценные бумаги.

Сегодня доступна подробная информация о структуре госдолга по состоянию на начало 2019 года. На тот момент 91,6% внешнего госдолга было номинировано в долларах, 5,1% — в российских рублях, 2,4% — в юанях, 0,9% — в евро. Структура внутреннего долга была следующей: 50,5% — доллары, 32,7% — евро, 16,7% — белорусские рубли, 0,1% — российские рубли.

Как видно, доля белорусского рубля во внешнем госдолге нулевая. Выпуском ценных бумаг в белорусских рублях для зарубежных инвесторов пока занимается только Банк развития.

Однако его обязательства формально не относятся к госдолгу, государство только отвечает по долгам БРРБ в кризисных ситуациях (если Банк развития сам не справляется).

За 2019 год во внешнем госдолге увеличилась доля российских рублей и юаней. Летом Минфин продал облигации на сумму 10 млрд RUB (на момент реализации — около 150 млн USD). В декабре Беларусь получила срочный кредит от Шанхайского филиала Банка развития Китая в объеме 3,5 млрд CNY (0,5 млрд USD в эквиваленте).

Информация о структуре госдолга в разрезе валют на начало 2020 года более сжатая. В этом случае Минфин не делит госдолг на внешний и внутренний, а дает статистику по госдолгу в целом. На 1 января доля доллара в госдолге Беларуси составила 79,7%, доля евро — 8%, доля российского рубля — 4,9%, доля юаня — 4,6%, доля белорусского рубля — 2,8%.

По состоянию на 1 января госдолг был равен 44,79 млрд BYN, что было эквивалентно 33,7% ВВП Беларуси. К 1 февраля госдолг подрос за счет курсовых разниц до 45,05 млрд BYN (33,3% ВВП). С 1 февраля по 16 марта доллар вырос к белорусскому рублю на 10,57%, евро — на 12,12%, юань — на 9,50%, но российский рубль упал на 6,58%.

Если предположить, что структура госдолга в валютном разрезе практически не изменилась, то за полтора месяца госдолг (без учета погашения) мог увеличиться в рублях примерно на 9,5%. В пересчете на белорусские рубли госдолг на середину марта мог составить до 49,3 млрд BYN. Если сравнить эту величину с ВВП за сопоставимый период, то окажется, что госдолг вырос до 38,1–38,2% ВВП.

Напомним, согласно финансовой программе на 2020—2022 гг. лимитом по госдолгу в 2020 году определен уровень 40% от ВВП. Чтобы пересечь эту границу, госдолгу при неизменном ВВП нужно вырасти примерно на 5%.

Похоже, что Беларусь опять вступает в полосу турбулентности по государственным обязательствам.