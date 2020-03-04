Пенсионная «реформа» от Лукашенко: обманул раз — обманет и второй? 32 4.03.2020, 8:05

5,992

Лидер независимого профсоюза раскритиковал планы властей.

На днях Лукашенко заявил, что «пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила». Ранее подобные заявления диктатора делались перед началом многократного повышения пенсионного возраста, которое продолжают происходить до сих пор.

Что может произойти с пенсиями и пенсионным возрастом для белорусов на этот раз? На вопросы Charter97.org отвечает лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Как вы оцениваете высказывание Лукашенко, с подачи которого и началось — вместо полноценной реформы — повышение пенсионного возраста для белорусов?

- Во-первых, прежде чем вводить повышение пенсионного возраста, нужно изучить среднюю продолжительность жизни. Никто, в том числе Белстат, не дал конкретных данных по этому вопросу в регионах. Общественность, может только догадываться, сколько людей не доживает до пенсии. Таких статистик мы тоже не знаем, а хотелось бы. Тем более, никто не может получать пенсию после того, как человек ушел из жизни. Таких законов у нас нет.

Следующее: на сегодняшний день есть минимальная трудовая пенсия - 250 рублей. Как на нее выжить? Это же издевательство над людьми. Где деньги на выплаты? На то же и есть правительство, чтобы их искать. Проводить сегодняшнюю «реформу», когда ситуация в экономике, мягко говоря, неудовлетворительная, это просто кидать на ветер слова. Сначала нужно провести экономические реформы и разобраться с государственным сектором, предприятиями, агрогородками и колхозами, чтобы экономика функционировала нужным образом. Людей может и можно обмануть, но экономику - нет.

Так что, проводить пенсионную реформу — это снова тратить деньги в никуда. Народ от этого ничего больше не получит. Это касается принципа накопительной системы, в которой часть отдает наниматель, а часть человек платит самостоятельно. На Западе эти средства должны аккумулироваться в конкретных структурах. Они прокручивают деньги, дают им проценты, чтобы человек был уверен - уходя на пенсию, он будет получать и свои личные средства, и от государства.

Накопительную систему нужно было сделать еще лет 20 назад. Сейчас она может сработать только для людей, которым по 30-35 лет. Люди старше 40 лет не успеют они накопить столько, чтобы нормально себя чувствовать.

- Не слишком ли поздно обеспокоился состоянием пенсионной системы диктатор?

- Он бы и раньше не беспокоился, когда денег было достаточно. Представьте, столько людей выехало работать за рубеж. Естественно, наниматели не отчисляют за них взносы в белорусский фонд социальной защиты. Те, кто уехали работать в Россию, там оставляют свои деньги. А сколько работает неофициально и никуда ничего не отчисляют! Сегодня из промышленного сектора больше увольняют, чем берут людей на работу, а это все отчисления в ФФЗН. «Реформа» вводится не потому что пришла пора, а потому что кончаются деньги.

- Как вы оцениваете размер пенсий в Беларуси и положение белорусских пенсионеров по сравнению с их европейскими коллегами?

- Что касается вопроса размера пенсии, то сегодня минимальная трудовая пенсия должна равняться минимальному потребительскому бюджету. В Беларуси он составляет порядка 470 рублей. Почему сегодня это не исполняется? Нет средств. Люди работали, отчисляли, но им говорят о том, что в 90-х годах была меньшая рождаемость. Сейчас тех, кто идет на пенсию гораздо больше, чем тех, кто работает. Но ведь так во всем мире происходит, ничего тут нового нет, но, к сожалению, наши пенсии по сравнению с нашими соседями самые низкие. Если не можете поднять пенсии, сделайте хотя бы льготы для пенсионеров на покупку лекарств по достойным ценам, коммунальные услуги и так далее. Это может хоть каким-то образом помочь нашим пожилым людям.

- Что вы можете сказать по поводу и минимального страхового стажа в Беларуси?

- С трудовым стажем нельзя так поступать, как и с собственным народом. Раньше был один трудовой стаж, а другого термина никто и не слышал. Потом ввели страховой стаж, но ведь нельзя закон менять задним числом. Под страховой страж должны попадать люди, которые рожали и воспитывали детей, которые служили в армии, а также социальные работники, которые ухаживали за инвалидами 1-ой группы. Последним обещали, что все это войдет в трудовой стаж, но в страховой эти годы не входят — их забрали у людей, мотивируя это тем, что не было отчислений в Соцстрах. Но ведь ни милиция, ни военные, никто в Соцстрах не платит, но у них пенсии дай Бог каждому. Так почему же в этом государстве есть люди первого и второго сорта?

Минимальный страховой стаж вообще нужно было обсуждать с общественностью, а не вводить в кабинетах Минтруда. Все, что сегодня касается положения гражданского общества и благосостояния, должны открыто обсуждать для того, чтобы власть знала проблемы людей, а люди знали проблемы властей. Сегодня доверия к властям никакого нет. Обманули раз — обманут и второй.

- Чем, по вашему мнению, может закончится очередная пенсионная «реформа» от Лукашенко?

- Ни к чему хорошему она не приведет, разве что к возмущению людей, в первую очередь, пенсионеров. Ввод накопительной системы никак не поможет конкретно пенсионерам. Это все хорошо, но люди хотят сегодня жить и сегодня нормально питаться. Здесь надо четко разделять, для кого она будет или не будет действовать.

- Какую альтернативу по пенсионному возрасту, минимальному страховому стажу и системе начисления пенсий предлагает профсоюз РЭП?

- Мы уже работаем над этой темой, будем ее продвигать и выносить на обсуждение. Мы сегодня предлагаем изменить на 10 лет страховой стаж, тогда сотни человек вышли бы из пенсионной ловушки. Также пенсионный стаж следует снизить с 12 до 10 лет, нужно отменить подлежащий коэффициент начислений работающим пенсионерам. Этого совершенно нельзя делать, потому что человек уже себе на пенсию заработал, а пошел он снова работать не потому что захотелось, а выживать надо.

Так же следует внести мораторий на повышение пенсионного возраста до уровня 2019 года: 60 лет для женщин, 61 год для мужчин. Нужно, чтобы пенсия начиналась не меньше, чем на 5 лет ранее. Естественно, установить скидки на лекарства по рецептам в размере 30% от полной стоимости для лиц старше 60 лет, требующих постоянного приема лекарств. Необходимо рассмотреть льготы на оплату ЖКХ для пенсионеров и семей с детьми с доходом менее минимального потребительского бюджета. И конечно, нужно снижать на 50% стоимость за проезд в общественном транспорте. Это везде делают в мире.