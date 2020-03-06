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Золотовалютные резервы за февраль упали сразу на $438,2 миллионов

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  • 6.03.2020, 10:47
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Золотовалютные резервы за февраль упали сразу на $438,2 миллионов

С начала года резервы снизились уже на 6,3%.

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили 8 804,9 млн долларов (в эквиваленте), снизившись за февраль на 438,2 млн долларов (на 4,7%), пишет tut.by.

С начала года резервы снизились уже на 6,3%, или на 588,6 млн рублей.

За 2019 год международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов (на 31,2%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля Нацбанк объясняет в основном плановым погашением правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.


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