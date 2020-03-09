«У Лукашенко пошла сплошная полоса поражений» 29 9.03.2020, 8:16

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Что говорят жители области, где выдали зарплату по $50?

На днях работники агропредприятия «Щедринское» в Жлобинском районе Гомельской области получили расчетные ведомости с новым зарплатами. За тяжелый труд на ферме практически без выходных люди получили по $50-100 на руки.

«Сын пришел, держит расчетник и плачет: мам, не могу больше так, увольняюсь, еду на Россию. Сыночку 21 год», — рассказала журналистам работница фермы.

Что происходит с зарплатами в белорусских регионах и как это отражается на настроениях людей? На вопросы Charter97.org отвечает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Светлогорска Дмитрий Савич.

Как вы прокомментируете ситуацию с зарплатами в хозяйстве Жлобинского района?

- Ситуация зависит от типа предприятий. Например, есть ведомственные хозяйства, которые относятся к «Беларусьнефти». У них, возможно, ситуация получше и с горюче-смазочными, и со всеми остальными необходимыми материалами. Но есть предприятия коммунальной формы собственности. Они не получает такого объема поддержки, как ведомственные.

Также есть фактор сезонности. В зимний период зарплаты, естественно, ниже, а в летний - выше. Есть и человеческий фактор: многое зависит от руководителя и даже от района.

В целом в экономике сложилась неприятная ситуация. У Лукашенко есть проблема с поставками нефти, из-за чего увеличились цены на энергоресурсы и хозяйствам не хватает денег на закупку необходимых материалов: горюче-смазочных, ремонтных, запчастей.

Все предприятия завязли в кредитах, у людей отсутствует стимул для работы. Кстати, механизаторы из «Щедринского» сами сказали, что если бы предприятие было частное, то все бы было по-другому. Они рассказали: «Мы по списку выписали необходимое, все запчасти и материалы, а пришло 20% от того, что просили».

Еще одна важная особенность госсектора в Беларуси: в нем нет равных условий, которые должны быть у субъектов хозяйствования, у колхозов, у сельскохозяйственных предприятий. Получается, если есть блат в банковской сфере, то тебе могут дать кредит и ты будешь на плаву. Но это касается в основном привилегированных хозяйств, связанных лично с Лукашенко или его номенклатурой.

У нас же, в Светлогорском районе, сельхозпроизводители не шикуют. Нельзя сказать, что кто-то получает по $500, таких людей просто нет. Может, в «Щедринском» потому люди сами позвали журналистов, что ситуация шагнула уже через край. По 100 рублей получать — это как жить? В общем, в большинстве хозяйств такая же ситуация, как в Щедрине, просто люди пока молчат. Потому что есть рычаги давления как непродление контракта. Люди боятся, что не смогут детей в садик устроить или будут давить через детей-студентов. Такое в Светлогорске было, когда ходили люди из Исполкома и составляли «черные списки».

У нас почти вся страна живет, как в Щедрине. Тысяч сто человек, может, на всю Беларусь хорошо живут, по-европейски, но остальные недалеко ушли от «Щедринского».

- А ведь Лукашенко когда-то пришел к власти на обещаниях «улучшить жить сельского труженика»…

- Он пришел в середине 90-х, когда все ждали гораздо худшего. Но в других постсоветских странах постепенно началось самовосстановление рынка: обновилась элита на всех уровнях, появились новые собственники. Лучше бы и у нас шел этот процесс естественного рыночного развития — в итоге сейчас было бы совсем другое общество.

Теперь же система зациклена только на обогащении узкой группы лиц во главе с Лукашенко. Да, он много чего обещал, но ожидания, мягко говоря, не оправдались. То, как живут люди в той же Польше, и то, как живут у нас - это две большие разницы. Нам нужно, чтобы экономика начала развиваться по другим механизмам и чтобы раскрылся творческий потенциал народа.

- Что говорят люди в Светлогорске и других регионах о своих доходах и перспективах работы в Беларуси?

- Во время «парламентской» кампании я, как представитель «Европейской Беларуси», проводил пикеты и предлагал высказаться всем, кто на них приходил. Получился открытый народный микрофон. В основном, люди высказывали свое недовольство властью. Все видят, что есть чистенькая, красивая обертка снаружи, но сама «конфета» внутри совершенно невкусная, пресная — как кусок глины. Люди говорили, что неправильно одному человеку столько быть у власти, должна быть сменяемость — тогда и будет больший рост экономики и уровня жизни. У нас есть потенциал, но он не раскрывается, потому что способ управления остался советским, предприятия находятся под государственным контролем, научно-техническая школа разрушена.

Люди высказывались в адрес Лукашенко в таком ключе: «У тебя было 25 лет. Ты не мог ничего сделать толкового? Итог твоего правления Лукашенко — это поедание остатков наследия Советского Союза».

Пару пенсионеров даже открытым текстом говорили, что эту «семейку из Дроздов» нужно убирать, что Беларусь — это надолго, а лукашенки – временные». Он, действительно, уже засиделся, все сроки вышли. Ведь это семейка, которая просто села на власть и конкретно укоренилась в Минске, и абсолютно плюет на всех остальных.

Нет даже намека на какое-то сочувствие к тому же самому Светлогорску. Вместо решения проблемы с «вонючим заводом» он создал театральную сценку: «Как!? Да я же ничего не знал. Я разберусь! Запах, вонь, все исправим». И что в итоге? Он поехал 14 февраля, еще же день такой выбрал, чтобы у людей настроение было более доброе и покупали подарки. Я думаю, что он и 8 марта приехал бы запросто. Включил завод, а Юрий Назаров пошел на повышение: был председателем «Беллесбумпрома», а сейчас стал вице премьером.

- Кстати, о заводе беленой целлюлозы в Светлогорске… Как повлияло строительство «вонючего» завода на отношение людей к властям?

- Этот завод — это очень серьезное поражение Лукашенко. Конечно, у него уже много подобных фиаско: это и Брестский аккумуляторный, и «Омск карбон» в Могилеве, и «Кричевцемент», и Добрушская фабрика. Можно сказать, что у Лукашенко пошла сплошная полоса поражений

Он везде к «модернизации» или постройке заново привлекал китайцев. В каждом месте это закончилось фиаско. Эти предприятия не стали тем, что все ожидали. Такие просчеты, промахи - это удар по власти Лукашенко.

- Что, по вашему мнению надо делать, чтобы белорусские рабочие перестали плакать над расчетными листками после «зарплаты»? Как поменять ситуацию в стране?

- Лично я думаю, что должен включиться какой-то коллективный разум у людей. Должны все понять, что надо менять обстановку, если хотят жить лучше. И надо не боятся, это очень важно.

Один из ключей к решению проблемы — это массовые митинги, 100-тысячные или 200-тысячные. Люди должны группироваться, объединяться. Должна быть хорошая информационная и агитационная компания. Собственно, мы, «Европейская Беларусь», этим и занимаемся. Мы разговариваем с людьми, распространяем материалы, те же листовки, статьи пишем.

Я думаю, что в Беларуси сначала должен поменяться политический и экономический строй — тогда люди начнут жить лучше.