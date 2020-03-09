Обвал нефти повторил рекорд 1991 года 3 9.03.2020, 10:35

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Рынок нефти получает тройной удар.

Рынок нефти открыл торги понедельника обвалом котировок, которого мир не видел почти три десятилетия.

С первых же сделок на лондонской бирже ICE цена сорта Brent обвалилась на 31%, до 31,02 доллара за баррель, пишет finanz.ru.

Падение стало рекордным с 17 января 1991 года, когда авиация многонациональных сил во главе с США начала операцию «Буря в пустыне», чтобы освободить захваченных иракской армией Кувейт.

К 01.27 мск майские контракты на Brent заключаются по 35,63 доллара за бочку со снижением цены на 21,3%.

Торги в пятницу, напомним, завершились падением на 9%, до 45 долларов за баррель, на новостях о том, что Россия отказалась присоединиться к дополнительному сокращению нефтедобычи, на котором настаивала Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры, а сделка ОПЕК+ де-факто развалилась.

Саудиты предлагали убрать с рынка 1,5 млн баррелей в день, но Москва от лица главы Минфина Антона Силуанова напомнила, что Эр-Рияду нужно 80 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, тогда как российскому - достаточно 42,4 доллара.

Саудовской Аравии было предложено спасать рынок в одиночку. Ответ последовал незамедлительно. В субботу государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco объявила беспрецедентное снижение цен на свою нефть для клиентов на всех рынках.

Партии сорта Arab Light с отгрузкой в апреле подешевели на 6 долларов для Азии, на 7 долларов для США и на 8 долларов - для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals.

Фактическая цена отгрузки саудовских партий в ЕС будет на 10,25 доллара ниже котировок Brent, чего, по данным Bloomberg, не было ни разу за 20 лет доступной статистики.

Одновременно Саудовская Аравия планирует резко нарастить добычу нефти, рассказали Bloomberg источники в Эр-Рияде. По их словам, уже в апреле Saudi Aramco будет качать 10-11 млн баррелей в сутки против 9,7 млн сейчас. Производственные мощности позволяют компании нарастить добычу до 13 млн баррелей в день.

То, что делают саудиты, это «эквивалент объявления войны», сказал Bloomberg управляющий хедж-фондом. Неожиданный развал союза ОПЕК-Россия, который четыре года координировал объемы добычи, «породит один из самых тяжелых ценовых кризисов в истории нефтяного рынка», говорит аналитик Rystad Energy Бьорн Тонхауген.

Потоки саудовской нефти в условиях, когда мировой спрос находится в свободном падении, способны обрушить цены до 20-30 долларов, а в худшем случае до 10-20 долларов за баррель, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Ближайшая цель - отметка 27,1 доллара, минимум 2016 года, пишет GS, добавляя: предыдущая ценовая война, затеянная Эр-Риядом в 1990х, обвалила цены до 9,55 доллара. В конечном итоге это обернулось дефолтом России.

Рынок нефти получает тройной удар: шок предложения (в виде увеличения саудовской добычи) накладывается на шок спроса (из-за коронавируса), и при этом отсутствует балансирующий производитель, способный убрать лишние баррели и сгладить ситуацию, пишет аналитик Rapidian Energy Боб МакНэлли.

«Мы не видели этой токсичной комбинации с 1930х, когда на фоне Великой депрессии в Техасе открыли месторождение Черный гигант, и в результате цена барреля упала до нескольких пенни», - говорит МакНэлли.