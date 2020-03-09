102 года назад была провозглашена Белорусская Народная Республика

102 года назад была провозглашена Белорусская Народная Республика2
- 9.03.2020, 10:53
Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту.
9 марта 1918 года Исполнительный комитет Рады Всебелорусского съезда принял Вторую уставную грамоту, в которой провозглашалось о создании Белорусской Народной Республики – национального государства, объединяющего все земли, где «белорусский этнос имеет численное превосходство».
Текст грамоты состоял из восьми пунктов. Временно законодательную власть в БНР брала на себя Рада Всебелорусского съезда.
Провозглашались права и вольности граждан и народов Беларуси: свобода слова, печати, собраний. Была отменена частная собственность на землю, установлено продолжительность рабочего дня 8 часов.
18 марта Рада Всебелорусского съезда была переименована в Раду БНР, которая 25 марта объявила Третью уставную грамоту, провозглашавшей независимость БНР.