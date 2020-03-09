Российские нефтяники собрались увеличивать добычу на фоне обвала цен 3 9.03.2020, 18:42

Ради «эффективности российского народного хозяйства».

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и предполагали падение котировок до $32 за баррель и ниже. Такая возможность дает РФ «возможности, которые надо правильно оценить», сказал ТАСС высокопоставленный источник в отрасли, принимавший участие в подготовке российской позиции к переговорам с ОПЕК.

«Да считали. Это нормально сценарии смотреть», - сказал он, отвечая на вопрос, просчитывала ли российская сторона падение нефти до $32 за баррель и ниже. По его словам, компании могут начать прирост добычи и раньше апреля. «Можем и раньше. Надо смотреть», - сказал он.

Для страны, по его мнению, текущая ситуация дает «возможности, которые надо правильно оценить». «Надо сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства», подытожил он. Другой собеседник агентства из числа высокопоставленных чиновников подтвердил мысль о том, что такой исход переговоров с ОПЕК рассматривался.

Нефть и российский рубль

На фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене российский рубль резко подешевел к американской и европейской валютам. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до 31,02 доллара за баррель. Позднее Brent начала отыгрывать позиции, сейчас она торгуется на отметке 35,2 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне 27,59 доллара за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню 31,73 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступила Россия. В ответ Саудовская Аравия объявила рекордные за 20 лет скидки на свою нефть - до 8 долларов за баррель - и начала увеличение добычи.