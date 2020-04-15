Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года 1 15.04.2020, 12:37

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Фото: Reuters

Рост запасов может переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища.

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году. Об этом говорится в опубликованном 15 апреля ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает РБК.

За весь 2020 год спрос на нефть в мире сократится на рекордные 9,3 млн барр./день, ликвидировав накопленный рост спроса почти за десятилетие, прогнозирует МЭА.

После выхода доклада МЭА июньские фьючерсы на нефть Brent усилили падение, опустившись на 4% — до $28,4 за баррель.

На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 млн барр./день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются.

Ожидаемый рост запасов на 12 млн барр./день в первом полугодии 2020 года «угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища», предупредило МЭА.