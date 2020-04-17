В Германии хотят отказаться от бумажных кассовых чеков 1 17.04.2020, 14:43

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Их заменят электронные.

В Германии хотят отменить обязательные бумажные кассовые чеки на все офлайн-покупки. С такой инициативой выступила немецкая федерация ритейлеров (HDE), а также представители малого бизнеса и потребительские организации Германии. Их поддержало министерство экономики Германии, пишет «Европульс».

Они предложили заменить эти чеки экологичными альтернативами, которые тратят меньше физических ресурсов – например, электронными чеками.

Закон об обязательных чеках для всех покупок, даже мелких и незначительных, приняли для того, чтобы розничные торговцы не могли уходить от налогов. Закон вступил в силу 1 января этого года. Подобная схема уже давно действует в Австрии, Португалии, Италии, Франции и других странах ЕС.

Но немецкие ритейлеры считают, что чеки на физических носителях – это неоправданная трата ресурсов, потому что покупателям чеки не всегда нужны, а торговцы ведут бухгалтерию и без чеков. Например, в современных кассовых аппаратах есть встроенные чипы, которые регистрируют покупки. Таким образом, налоговые органы могут считать все операции без чеков .

К тому же, чековая бумага не перерабатывается, а это противоречит принципам циклической экономики, которую развивает Евросоюз.

Между тем, по данным министерства финансов Германии, государственный бюджет ежегодно недополучает 10 миллиардов евро налоговых поступлений от розничной торговли (это около 2% бюджета Германии). Поэтому министерство настаивает на дополнительном учете покупок.

Среди рассматриваемых решений – оставить обязательные чеки, но ввести послабление для торговых точек, которые вынуждены выбивать больше 500 чеков в день. Другой вариант – обязать торговцев использовать новые кассовые аппараты, защищенные от взлома. Их эффективность будут испытывать в Берлине с октября этого года.