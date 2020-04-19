закрыть
19 апреля 2020, воскресенье, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Перебежчик из КНДР выиграл выборы в парламент Южной Кореи

  • 19.04.2020, 18:09
Перебежчик из КНДР выиграл выборы в парламент Южной Кореи
Фото: ЕРА

Тхэ Йон Хо расплакался, узнав о своей победе.

Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат получил место в парламенте Южной Кореи в ходе выборов. Об этом сообщает AFP (перевод — gordonua.com).

Перебежчик Тхэ Йон Хо был заместителем посла КНДР в Лондоне до 2016 года. После своего бегства в Южную Корею он стал активным критиком политики Пхеньяна.

Тхэ Йон Хо баллотировался в парламент от оппозиционной Объединенной партии будущего. На выборах он победил с результатом в 58,4% голосов. Когда политик узнал о своей победе, он расплакался.

Он высказал мнение, что его победа на выборах дает надежду северокорейскому народу, демонстрируя "реальную природу свободной демократии Южной Кореи".

Тхэ Йон Хо – наиболее высокопоставленный сотрудник МИД КНДР из всех, когда-либо дезертировавших на юг полуострова.

В августе 2016 года стало известно, что дипломат попросил политического убежища в Сеуле.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович