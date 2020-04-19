Европейские политики запланировали «зеленое возрождение» экономики 1 19.04.2020, 22:15

Депутаты Европарламента создали неформальную группу.

Депутаты Европарламента создали неформальную группу «Объединение зеленого возрождения» для восстановления европейской экономики на более экологичных принципах после снятия карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, пишет сайт euro-pulse.ru.

Они считают, что именно благодаря ослаблению европейской экономики из-за карантина появился отличный шанс избавиться от устаревших способов производства, поддерживая максимально «зеленые» компании.

Идея «зеленого возрождения» экономики в том, чтобы в первую очередь поддерживать те компании, которые помогают развитию циклической экономики. Основные принципы такой экономики – это сохранение природных ресурсов за счет экономии сырья и энергии и увеличения срока службы вещей с помощью современных технологий. ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal).

Среди предложенных парламентариями мер – поддержка «зеленых» инфраструктурных проектов вроде оснащения жилья более экономичными системами отопления и солнечными батареями, расширения сети заправок для электромобилей; развитие возобновляемой энергетики и ускоренный отказ от добычи и использования угля; расширение сети железных дорог и так далее. Ожидается, что эти проекты не только благотворно скажутся на состоянии окружающей среды в ЕС, но и создадут новые рабочие места.

В группу «Объединение зеленого возрождения» сейчас входит 79 депутатов из разных фракций, а также директора 37 крупных компаний, 28 торгово-промышленных организаций, 7 НКО, 6 научно-исследовательских центров и Европейская конфедерация профсоюзов. Вдобавок инициативу поддерживают министерства экологии 12 стран-членов ЕС.