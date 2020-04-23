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Как наладить нормальный сон

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  • 23.04.2020, 13:18
  • 2,754
Как наладить нормальный сон

Это советы пригодятся как жаворонкам, так и совам.

Если вы испытываете проблемы с циклом сна и бодрствования, обратите внимание на эти простые правила. Возможно, стоит пересмотреть свои привычки?

Состояние здоровья любого человека напрямую зависит от качества сна, пишет «Популярная механика». Закон природы довольно прост: солнце встало — необходимо проснуться и начинать дневную деятельность. Солнце село — пора ложиться и снижать активность до минимума. Полноценно отдохнуть здоровый человек может за семь часов сна. С возрастом вы можете спать чуть больше или меньше, но, в целом, именно семи часов, по мнению врачей, организму хватает для восстановления. Стремитесь ежедневно придерживаться этого графика, избегая как недосыпа, так и чрезмерно длительного сна.

Правильная подготовка

Постарайтесь снизить активность за 1−2 часа до сна. Нужно выключить телевизор, избавиться от источников шума и не заниматься никакой активной деятельностью. Стоит избегать напряженной работы (интеллектуальной и физической) и всего того, что возбуждает психику. Незадолго до сна куда полезнее погулять на свежем воздухе, провести некоторое время с книгой, послушать приятную музыку. Кстати, повторяя избранное действие из вечера в вечер, мы помогаем организму выработать рефлекс засыпания и легче переходить ко сну.

Чистота вокруг

Следите за чистотой в спальне. Важно, чтобы в помещении регулярно проводилась влажная уборка, комната проветривалась перед сном. Хорошим помощником также может стать увлажнитель воздуха: это особенно важно в холодное время года, когда отопительный сезон значительно сушит воздух в квартире.

Забудьте про телевизор в спальне. И смартфон

Чем дальше электронные приборы от места, где вы спите, тем лучше сон. Не читайте перед сном новостные ленты, не отвечайте на сообщения и не занимайтесь серфингом в интернете. После такого досуга вам не удастся переключиться на здоровый и глубокий сон.

Минимизируйте освещение

Гормон-регулятор циркадного ритма мелатонин, синтез которого крайне важен для нормального сна, перестает вырабатываться, если в ночное время суток вас окружают источники света. В результате вам становится значительно сложнее уснуть и после засыпания погрузиться в здоровый сон. Устраните все источники света в помещении и плотно зашторьте окна — эта простая привычка может оказать серьезное влияние на качество вашего отдыха.


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