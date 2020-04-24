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Новый суперэффективный способ обхода блокировки сайта «Хартия’97»

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  • 24.04.2020, 13:39
  • 7,039
Новый суперэффективный способ обхода блокировки сайта «Хартия’97»

Просто откройте в браузере на своем смартфоне Google и введите в строку поиска слово «хартия 97».

Из-за критической ситуации с распространением коронавируса в Беларуси власти усилили блокировку нашего сайта. Предлагаем новый невероятно эффективный способ обхода блокировки сайта "Хартия’97" (предназначенный только для смартфонов).

Для того, чтобы попасть на сайт "Хартия’97", откройте в браузере на своем смартфоне поисковик Google и введите в окно поиска слова, написанные кириллицей "хартия 97" или "новости 97" или "беларусь 97" (рисунок 1) и нажмите кнопку поиска.


Среди первых ссылок, которые выдаст поисковик, найдите любую, которая ведет на "Хартию’97" и возле которой стоит значок в виде молнии (рисунок 2, 3).

При нажатии на ссылку с молнией у вас откроется наш сайт и вы сможете читать любую новость. При нажатии на логотип у вас откроется заглавная страница сайта.

Это облегченная версия сайта, на которой недоступны комментарии и некоторые рубрики, но зато скорость работы сайта просто фантастическая. Вы всегда сможете читать наши новости и быть в курсе событий.

Расскажите об этом способе обхода блокировки своим родственникам, друзьям и коллегам. Перешлите им скриншот этой инструкции, опубликованный ниже.


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