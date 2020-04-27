В Гомеле подрались таксист и пешеход 6 27.04.2020, 21:39

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Видеофакт.

В минувшую субботу, 25 апреля, на сельмаше недалеко от «Алми» по улице Сухого, 4, подрались таксисты и пешеход.

Как сообщает «ЧП Гомель», конфликт начался, когда пьяный пешеход переходил дорогу, а таксист не уступил ему.

Через пару минут оба мужчины встретились на парковке у «Алми», где словесная перепалка быстро переросла в драку. На защиту таксиста стал его коллега, толкнув пешехода в грудь и ударив в голову. Завязалась драка, в результате чего оба мужчины оказались на земле. Коллеге таксиста разбили нос, а пешеход отделался ссадиной на виске и грязной курткой.

К слову, милицию на место происшествия никто так и не вызвал.