Конгресс США предложил усилить санкции против России за нарушение прав человека 5 12.05.2020, 7:44

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Американские законодатели потребовали, чтобы в России немедленно освободили всех политических заключенных.

Американские конгрессмены представили проект резолюции, который предлагает администрации президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России за нарушение прав человека. Проект опубликован сайте комитета по иностранным делам палаты представителей (нижняя палата конгресса), сообщает РБК.

Документ разработали председатель комитета, когрессмен-демократ Элиот Энгел, и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В резолюции американские законодатели также требуют, чтобы российские власти немедленно освободили всех политических заключенных. В частности, в проекте осуждаются случаи, когда в России за решетку попадают оппозиционеры, журналисты, активисты гражданского общества и активисты, которые выступают за свободу вероисповедания.

США начали вводить санкции против России с апреля 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе полагают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым якобы могли быть причастны российские чиновники и силовики. Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и с агрессией на Донбассе.

Помимо этого, весной 2015 года США ввели санкции за кибератаки, а в августе 2017 года американский лидер Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), которые накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.

Также в отношении России со стороны США действуют ограничения за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы и за сделки с властями Северной Кореи. 27 августа 2018 года вступили в силу санкции, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность», в частности авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.