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25 лет назад Лукашенко провел первый незаконный «референдум»

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  • 14.05.2020, 9:10
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25 лет назад Лукашенко провел первый незаконный «референдум»

14 мая 1995 года были сделаны первые шаги по узурпации власти в стране.

В итоге страна изменила государственную и национальную символику - герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг - на подправленные советские символы. Русский язык получил государственный статус. Также на «референдуме» рассматривали вопросы экономической интеграции с Россией и право президента распускать парламент.

Лукашенко решил добиваться «референдума» через Верховный Совет. 11 апреля парламент начал обсуждать возможность включения в бюллетень вопроса о языке. В результате дискуссии и голосования его инициатива не нашла поддержки. Сохранились официальные результаты - из общего числа 238 депутатов в голосовании участвовал только 141. «За» выступили 124. Но этого было мало.

После отклонения парламентскими комиссиями предложения об инициировании референдума Лукашенко заявил, что проведет «референдум» без согласия парламента. В ответ на это более двух десятков депутатов объявили голодовку протеста непосредственно в Овальном зале.

В ночь с 11 на 12 апреля люди в масках и камуфляжной форме жестоко избили депутатов, проигнорировав их неприкосновенный статус, и выбросили на улицу. Только после этих событий депутаты 13 апреля приняли с нарушением процедуры постановление о проведении референдума.

В результате белорусский язык потерял статус единственного государственного, а национальные символы были заменены в качестве государственных на подкорректированные советские. Многие юристы и политики до сих пор уверены - последствия того референдума юридически ничтожны.

Доктор юридических наук, профессор, бывший судья Конституционного суда страны Михаил Пастухов сказал, что он долго размышлял над легитимностью и пришел к выводу, что его нельзя признать законным.

«К нам в Конституционный суд тогда обращался Нил Гилевич. Он просил проверить правомерность вынесения на референдум вопросы замены символики, придания русскому языку статуса государственного, интеграции с Россией. Суд уклонился от этого дела.

Прошло время. Я убедился - суду надо было заниматься рассмотрением жалобы народного писателя и депутата. И высказать свою принципиальную позицию», - рассказал он.

Михаил Пастухов говорит: вопросы на референдум выносились с нарушением Конституции Республики Беларусь, Декларации о суверенитете, законов о народном голосовании (референдуме), о выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь и ряда других законодательных актов.

«Для примера возьмем языковой вопрос. Белорусский язык был единственным государственным, о чем говорится в статье 17 Конституции. Это подтверждается и в Законе о языках, который приняли еще в 1990 году. И была принята долгосрочная программа постепенного введения белорусского языка во все сферы жизни.

К тому же в законе о народном голосовании (референдуме) было прописано, что нельзя выносить на референдум вопросы, связанные с национальной историей, традициями, культурой, языком. То есть эти вопросы вообще не должны были стать предметом каких-то сомнений и обсуждений. И тем не менее эти вопросы были поставлены на голосование», - отметил юрист.

Он подчеркнул, что подобные вопросы не должны были выноситься на референдум.

«В результате то, что произошло, противоречило и Конституции, и действующему тогда законодательству. И поэтому результаты референдума не могут иметь легитимности и юридической силы с момента вынесения этих вопросов на рассмотрение», - заявил Михаил Пастухов.


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