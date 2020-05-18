Лукашенко обманул около 200 бобруйских медиков 12 18.05.2020, 16:47

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Фото: tribunapracy.by

Бобруйские медики со скорой не получили обещанных доплат.

Работники Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи, как и многие медработники страны, рассчитывали получить за апрель надбавки по указу №131. Однако, как рассказали они Onliner, надбавки в апреле получили далеко не все и не в тех суммах, которые обозначены в указе. Медики решили не оставлять просто так эту ситуацию и обратились к Лукашенко.

— Расчетники нам выдали буквально за день до зарплаты. Сказать, что мы были удивлены, — не сказать ничего. Надбавки по указу начислили немногим. Только тем, кто был на подтвержденных случаях, — говорят бобруйские работники скорой. — При этом «выплаты» очень и очень странные, если не сказать больше. Например, дезинфекторам автотранспорта по указу не дали ничего, а с «барского плеча» (в виде «старой» интенсивности) дали по 100 рублей.

— В день зарплаты администрация провела три собрания в зале на 30 мест. Администрация ссылается на разъяснительные письма Минздрава, которых пришло где-то шесть штук, говорит про некие формулы, — отмечают медработники. — Но мы ведь все находимся в одинаково опасных сейчас условиях. Какие формулы?

Мы начали задавать вопросы по поводу того, какими нормативно-правовыми актами регулируется этот вопрос (письма Минздрава это ведь не НПА, а просто письма, которые носят рекомендательный характер). Ответа так и не прозвучало. Потом от нас требовали подписать ведомость «О разъяснении указа правителя №131». Многие ее подписывать отказались.

Тогда медработники Бобруйской станции скорой помощи начали действовать. Составили письмо, собрали подписи и по электронной почте отправили его в администрацию Лукашенко.

— Всего подписалось около 200 человек, — рассказывают они. — Радует, что нет разговоров типа «почему этому (этой) дали, а мне — нет?». Мы, наоборот, как-то сплотились все в этой ситуации. И те, кто получил надбавку, не отмалчиваются в сторонке, а тоже возмущены.

О чем пишут медики Лукашенко?

Вот текст письма, которое бобруйские медики отправили в администрацию правителя: «Мы, нижеподписавшиеся работники УЗ „Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи“ (далее — УЗ „БССНМП“), в настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь оказываем медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, а также вынуждены контактировать с работниками здравоохранения, которые относятся к контактам первого и второго уровней в соответствии с п. 1.1 и п. 1.2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №36 от 10.04.2020.

В настоящий момент имеются подтвержденные случаи заражения инфекцией COVID-19 среди работников УЗ „БССНМП“.

Таким образом, работники УЗ „БССНМП“ во время выполнения своих рабочих обязанностей постоянно на протяжении всего рабочего времени находятся в условиях, связанных с инфекциями, определенных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №40 от 20.04.2020 года.

В соответствии с п. 1 указа Лукашенко №131 от 16.04.2020 года „О материальном стимулировании работников здравоохранения“ (далее — Указ) была установлена ежемесячная надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам здравоохранения бюджетных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Согласно п. 2.3 Указа надбавка, указанная в п. 1 Указа, устанавливается работникам здравоохранения в следующих размерах в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации организаций здравоохранения, организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи организаций здравоохранения:

врачам-специалистам — 3000 рублей;

медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 2000 рублей;

иным работникам здравоохранения — 1000 рублей.

Однако в УЗ „БССНМП“ при установлении размера надбавок факт нахождения работников при выполнении рабочих обязанностей в условиях, связанных с инфекциями, учтен не был.

В связи с вышеизложенным просим Вас в соответствии со ст. 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №130-З „О нормативных правовых актах“ и Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. №300-З „Об обращениях граждан и юридических лиц“ разъяснить со ссылкой на законодательство Республики Беларусь порядок и размер выплат надбавок, предусмотренных Указом Лукашенко №131 от 16.04.2020 года „О материальном стимулировании работников здравоохранения“».

За разъяснениями мы обратились к главврачу Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергею Чудову.

— Никаких комментариев. Сейчас по этому письму у нас работает комиссия. И уже она даст ответ на обращение, — отметил главврач.