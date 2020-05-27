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Блогер Тихановский проводит в Могилеве пикет под лозунгом «Стоп таракан!»

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  • 27.05.2020, 17:35
  • 3,985
Блогер Тихановский проводит в Могилеве пикет под лозунгом «Стоп таракан!»
фото: twimg.com

Тысячи человек выстроились в очередь, чтобы поставить подпись за «кандидата протеста».

Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский приехал в Могилев, где проводит легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

На легальный митинг уже пришли сотни человек. Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.


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