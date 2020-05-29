Андрей Санников: Даже 3% рейтинга Лукашенко накручены 26 29.05.2020, 13:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Люди уже понемногу берут власть в свои руки.

Об этом в интервью Charter97.org для проекта «Смена власти» заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

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– Кажется, в Беларуси начинают происходить тектонические сдвиги. Назревает революционная ситуация?

– Она уже назрела, и тектонические сдвиги действительно происходят. И происходят уже не первый год. Можно было напомнить несколько этапов последнего времени, не говорю уже о том, что в 2010 году мы наблюдали подъем всего общества против диктатуры.

2017 год – это массовые протесты, самые массовые, пожалуй, со времен перестройки, в связи с так называемым декретом о тунеядцах. Однако протесты были против Лукашенко и против его режима - это однозначно было видно на всех акциях. Потом прошлый год, в связи с политической кампанией, связанной с так называемыми парламентскими выборами - действия оппозиции определили реальный рейтинг Лукашенко, который был менее 5%, это мы все увидели. И наконец этот год, когда режим проводит политику геноцида во время пандемии, то есть перешел в открытое наступление уже на жизни людей.

Да, ситуация революционная, и все надежды связаны с этим годом и с тем, что белорусам наконец удастся использовать выгодный момент для смены власти и для улучшения жизни в стране.

– Рейтинг Лукашенко, говорят, уже на уровне 3%.

– Я думаю, что даже эти 3% накручены, потому что должны были работать и боты, и тролли. Но я хотел бы обратить внимание на эти рейтинги, которые появились сразу же после объявления президентской кампании, после того как появились претенденты на участие в этой кампании. У Лукашенко нет даже этих 3%, и основные проценты идут за тех кандидатов, которые говорят о переменах в стране.

Сегодня Лукашенко проигрывает даже мешку с луком. Причем проигрывает в чистую, потому что мешок с луком тоже не может управлять государством, но лук полезен для здоровья, а Лукашенко сегодня угрожает и здоровью, и жизни людей.

– Есть ли какая-то международная ответственность за отказ от выполнения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения? В Беларуси очень тяжелая ситуация с коронавирусом, а Лукашенко демонстративно отказывается выполнять требования ВОЗ.

– Безусловно, есть международная ответственность. И эта международная ответственность связана с обязательствами Беларуси по международным договорам. Это и Всеобщая декларация прав человека, это и международные пакты о гражданских, политических, социальных, экономических правах. Сумма механизмов достаточно внушительна, просто гражданам нужно активней прибегать к их помощи. Не рассчитывать, что кто-то за них будет поднимать вопросы о том, что Лукашенко убивает их родственников, близких и знакомых.

Есть уже прецеденты, когда люди, которые находятся в относительной безопасности за границей Беларуси, подают в суды и прокуратуру в связи со смертью родственников, в связи с хамским отношением этой власти к смертям граждан Беларуси.

Я думаю, что это как раз тот путь, когда мы сможем настоять и на международной ответственности Лукашенко перед законом, не только внутренним.

– Сейчас диктатор совершает очередное преступление и собирается проводить выборы во время эпидемии. Чего он добивается этим?

– Во-первых, это действительно преступление, потому что он даже приблизил дату, чтобы сконцентрировать все то пагубное, что он творит сегодня в Беларуси, в как можно более короткий период времени. Что я имею в виду? В Беларуси проводится политика сознательного заражения граждан. Он рассчитывает на то, что как раз это и будет способствовать поддержке режима. Он игнорирует все рекомендации, не вводит мер предохранения в Беларуси, рассчитывая на уменьшение, во-первых, активных избирателей.

И во-вторых, он проводит закрытые выборы, то есть при отсутствии международный наблюдателей (а их не будет, это уже ясно, об этом было объявлено). Это будут полностью закрытые выборы, с помощью которых Лукашенко хочет утвердиться снова на должность правителя Беларуси.

Но то, что происходит сегодня, показывает, что у него этот номер просто не пройдет.

– Как менять власть в Беларуси, если ни один здравомыслящий человек не поверит в то, что в Беларуси есть выборы?

– По всем направлениям люди уже понемногу берут власть в свои руки. Сегодня абсолютно очевидно, что этот режим не только не справляется с кризисом, не только не помогает людям, он даже не бесполезен – он вреден для людей. Я думаю, что это обязательно трансформируется в перемены.

Я хочу объяснить позицию «Европейской Беларуси»: мы приняли активное участие в политической кампании прошлой осенью и выявили полное отсутствие поддержки Лукашенко, но в этот раз и в связи с пандемией решили не выдвигать собственного кандидата. Но это не означает, что мы не участвуем во всех процессах, которые сегодня происходят.

Отдельно радует, что претенденты сегодня демонстрируют совершенно другое отношение к людям, нежели режим. Да, есть опасения, что участие в выборах будет способствовать заражению, но ответственное отношение претендентов, призывы, которые мы постоянно слышим к сторонникам тех или иных претендентов, соблюдать меры предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, показывает их отношение, совершенно отличное от этого режима.

То есть то, что происходит – это действительно радует. Исходит от людей неимоверная какая-то энергетика, которая будет усиливаться, это видно сегодня.

– А как произойдет смена власти?

– Смена власти уже сегодня могла бы произойти, если бы у нас были ответственные чиновники. Потому что мы говорили с вами, что нет никакой поддержки у Лукашенко вообще, я думаю, она просто минусовая, и если бы нашлись во власти сегодня, в официальных коридорах люди, которые поняли, что нужно создавать антикризисный комитет для того, чтобы спасти жизни людей, то все произошло бы еще быстрее.

Я думаю, мы увидим реальные возможности смены власти очень быстро в дополнение к тем, о которых я говорил.

– Тогда до встречи в свободной Беларуси?

– Обязательно! Жыве Беларусь!

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