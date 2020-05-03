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Коронавирус поразил Белорусскую государственную академию музыки

  • 3.05.2020, 14:30
  • 3,048
Коронавирус поразил Белорусскую государственную академию музыки

Заразилось сразу более десятка преподавателей.

Коронавирус обнаружен в Белорусской государственной академии музыки. Все мероприятия, проведение которых планировалось до 15 мая, перенесены, сообщает телеграм-канал "Баста".

"У 11 педагогов в Белорусской государственной академии музыки обнаружен коронавирус. Введен карантин до 8 мая", - сообщил читатель канала.

Мы связались с администрацией Академии. Сотрудница учреждения сообщила журналистам, что "у некоторых преподавателей подозревают заражение, а все мероприятия, проведение которых планировалось до 15 мая, перенесены на более поздний срок".

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