Карантин по-японски: по $930 получат все жители страны 4.05.2020, 8:56

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Фото: Reuters

Даже иностранцы, бездомные и заключенные.

Журналист Василий Головнин, который живет и работает в Японии, рассказывает в Новой газете, как жители и власти страны Восходящего солнца переживают карантин и чрезвычайное положение.

Очень мягкий режим чрезвычайной ситуации, разработанный с учетом однородности и завидной дисциплинированности местного населения. 8 апреля ЧС объявили в Токио и шести других наиболее крупных префектурах, а 16-го распространили на всю страну. Действует такой режим пока до 6 мая, когда заканчивается «золотая неделя», но его явно будут продлевать.

«Ситуация остается тяжелой», — заявил 29 апреля в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ.

В рамках режима ЧС центральное правительство и губернаторы на местах пока никому не отдают приказов — они просят.

Патрулей на улицах нет, введение пропускной системы даже не обсуждалось. Каждый житель Японии по-прежнему имеет право свободно выйти из дома в маске или без нее и отправиться куда угодно по своему усмотрению.

Премьер-министр Абэ с самого начала четко заявил, что в стране не будет жесткой блокады городов в китайском стиле или насильственных ограничений по образцу некоторых европейских государств. В одном из интервью он дал понять, что Япония не пойдет на ограничения гражданских прав и свобод, поскольку в стране еще жива память о репрессивном милитаристском режиме, потерпевшем крах в 1945 году.

Однако в ответ на просьбы властей добровольно отменены все массовые мероприятия, в основном прекратили занятия школы, закрыты музеи и кинотеатры, универмаги, многие другие магазины, рестораны, бары, все ночные клубы. Остающиеся заведения общепита закрываются в 20.00, а спиртное прекращают подавать еще на час раньше. Бизнес ведет себя послушно и ответственно, хотя есть исключения.

С мая жителям страны начнут раздавать по 100 тысяч иен (где-то 930 долларов), чтобы хоть как-то компенсировать такие тяготы. Эту сумму будут выдавать всем, включая бездомных, иностранцев с длительными визами и заключенных тюрем — в том числе и приговоренных к смертной казни. Однако для получения пособия нужно написать заявление — власти надеются, что люди с большими доходами не станут это делать.

От денег уже отказался премьер Абэ и члены его кабинета, все депутаты парламента от правящей партии.

Глава правительства и его министры, к тому же, урезали свои зарплаты на 20-30% в знак солидарности с жителями страны, стойко переносящими ограничения режима ЧС.