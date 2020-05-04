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Белорусы вступились за главврача больницы, которого уволили из-за правды о коронавирусе

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  • 4.05.2020, 10:40
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Белорусы вступились за главврача больницы, которого уволили из-за правды о коронавирусе
Сергей Лазарь
Фото: Витебский горисполком

Люди требуют восстановить его на работе.

Главный врач Витебской больницы скорой медицинской помощи был уволен 30 апреля. Многие связывают это с критическим материалом, который был опубликован на портале tut.by. В нем главврач рассказал, как работают витебские медики во время эпидемии коронавируса, не имея при этом самых необходимых средств индивидуальной защиты, сообщает «Радыё Рацыя».

Пресс-служба Минздрава подтвердила увольнение Сергея Лазаря, который руководил Витебской больницей скорой помощи последние 5 лет. Но они объяснили, что «трудовые отношения были прекращены с согласия сторон» и что «публикация на интернет-ресурсе tut.by не имеет отношения к этой ситуации». Медицинское учреждение, которым он управлял, было упомянуто в белорусских СМИ еще в конце марта. Врач лабораторной диагностики Наталья Ларионова опубликовала в соцсетях пост о том, что ситуация с коронавирусом в Витебске вышла из-под контроля и официальная статистика Минздрава не соответствует действительности. Кстати, администрация больницы не предприняла никаких репрессивных мер против Ларионовой, отметив, что каждый имеет право на собственное мнение.

У интернете развернулась целая кампания за восстановление главного врача Сергея Лазаря. Витебская активистка Татьяна Северинец направила электронное обращение в Минздрав с требованием восстановить на работе бывшего главного врача больницы скорой помощи. Он не виноват в том, что через средства массовой информации «приоткрылась истина, запрещенная министерством и Лукашенко». Люди также собирают подписи под коллективным письмом, которое будет направлено в Совет Министров Республики Беларусь, а также министру здравоохранения Владимиру Каранику.


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